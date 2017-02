La patience est un chemin d'or. Dans toutes les cultures, cette vérité est enseignée.

La vie, elle-même, montre que tout vient à point nommé à celui qui sait attendre. La patience est donc une vertu qui conduit nécessairement vers la prospérité et la richesse. Ce qui signifie que, a contrario, celui qui ne sait pas s'armer de patience peut perdre énormément. Aujourd'hui, bon nombre d'Ivoiriens sont confrontés à cette situation. Depuis six ans, jamais la Côte d'Ivoire n'a été autant secouée. L'année 2017 qui devait démarrer sur des chapeaux de roue a été perturbée par de malheureux événements.

Des mutineries de militaires aux grèves de fonctionnaires en passant par des mouvements d'humeur des Forces spéciales la semaine dernière, le navire Ivoire a fortement tangué. Heureusement, grâce à la main ferme de son timonier, le président Alassane Ouattara, il n'a pas chaviré. Ces différents mouvements d'humeur et grèves sont des signes tangibles d'impatience. La patience semble avoir quitté certains corps socioprofessionnels du pays. Certains acteurs sociaux ne veulent plus attendre.

Ils veulent ici et maintenant les bourgeons de la croissance au lieu d'en attendre les fruits. Six ans, à peine, d'exercice du pouvoir, le président Alassane Ouattara fait face à la plus grande fronde à laquelle il n'a été confronté. Normal. Les attentes sont énormes. La période de grâce est terminée. Les Ivoiriens commencent à être de plus en plus exigeants. On peut les comprendre.

Mais, il faut éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Le président de la République a promis de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. En homme de parole, il le fera. Certainement. L'émergence : une construction de tous les jours L'émergence promise ne se fera sur un coup de baguette magique. Elle se fera sur la base du travail, des efforts conjugués de tous les Ivoiriens. Et bien sûr, sous le leadership éclairé d'un leader charismatique qui a une vision précise pour son pays.

Partout où l'émergence a eu lieu, elle s'est appuyée sur ces deux piliers. La Chine travailleuse est devenue émergente grâce à Deng Xiaoping. Le « Petit timonier » avait compris que l'Empire du Milieu ne se développera pas avec des discours socialisants ou marxisants. Mais, si elle s'adapte aux réalités de son époque. « Peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape la souris », aimait-il à répéter pour justifier l'ouverture de la Chine à l'économie du marché. Cette décision radicale a fait, aujourd'hui, de la Chine, ce dragon qui fait trembler le monde entier. « Quand la Chine se réveillera, le monde tremblera », avait prédit Napoléon Bonaparte au XIXe. Une phrase remise au goût du jour, dans les années 70, par Alain Peyrefitte dans son non moins célèbre essai.

Mais la deuxième puissance économique mondiale ne s'est pas construite en un jour. Cette ascension au sommet de l'économie mondiale s'est faite sur trois décennies. De 1978 à 2008, trente années se sont écoulées. Non pas pour dire aux Ivoiriens qu'ils doivent eux aussi attendre trente ans. Mais plutôt pour leur rappeler que, parfois, les fruits de la croissance mettent du temps à murir. En Afrique, par exemple, le Maroc qui est dans la dynamique économique des pays émergents où il se trouve, le doit grâce à l'action conjuguée du roi Hassan II et de son fils, l'actuel roi Mohamed VI. Plus de 40 ans se sont écoulés, depuis la Marche verte jusqu'à aujourd'hui. Le royaume chérifien est aujourd'hui une puissance économique continentale conquérante. Les résultats de plusieurs décennies de croissance continue sont là, probants.

Certes, les Ivoiriens auraient bien voulu que tout le travail abattu par le chef de l'Etat en cinq ans, soient perceptibles dans leurs foyers. Mais, ils doivent comprendre que c'est dans la durée et de façon constante que les retombées seront ressenties dans la vie de chacun. 2020, c'est dans trois ans. Faire preuve de patience et de civisme Le président de la République a donné rendez-vous aux Ivoiriens à cette date où il a promis que les pré- mices de l'émergence seront palpables dans le quotidien des Ivoiriens.

Il faut donc s'armer de patience, au risque de compromettre durablement cet objectif. Les mutineries et les grèves à répétition sapent énormément les efforts consentis par le président Ouattara et son Gouvernement. Elles compromettent sérieusement les chances de la Côte d'Ivoire d'atteindre le cap des nations où le citoyen a le minimum du mieux-être et où la qualité de vie est la chose la mieux partagée. La marche vers l'émergence ne doit pas être le souci du président de la République et de son Gouvernement seulement. Elle doit être la préoccupation de tout le monde. Pour ce faire, l'Ivoirien doit apprendre à regarder au-delà de sa petite personne, penser à l'intérêt du pays et celui des générations futures. Le président de la République, en cinq ans d'exercice du pouvoir, a déjà tracé les sillons de l'émergence.

A travers les ponts, les infrastructures routières, l'électrification des villages, la construction des universités, des lycées, des collèges, des centres de santé, les centres d'addiction d'eau et l'hydraulique villageoise, la Côte d'Ivoire a changé de visage, comme l'a promis le président Ouattara. les salaires ont substantiellement augmenté ces dernières années. Les fonctionnaires ont vu leurs salaires doublés, voire triplés. « Donnez-moi cinq ans et vous verrez », avait-il promis en 2010, lors de sa campagne. Aujourd'hui, tout le monde est unanime sur le travail accompli. Sauf les éternels patentés négateurs de l'évidence. Le pays a repris sa place de locomotive de la sous-région. Les investisseurs et bailleurs de fonds reviennent.

La croissance économique frôle les deux chiffres. Il reste à transformer l'essai pour changer le quotidien des Ivoiriens. Un peu d'effort encore et on y arrivera. Pour y parvenir, les Ivoiriens doivent arrêter de se comporter comme le lézard qui construit et détruit ce qu'il a construit avec sa queue. Il faut encore s'armer de patience, de discipline et faire preuve de civisme. Car, 2020 n'es t plus loin.