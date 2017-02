Cote d'Ivoire: Préliminaires aller de la ligue des champions 2017 - Tanda étrille l'AS Fan (3-0)

L'As Tanda entame bien sa campagne africaine 2017.

Le champion ivoirien a réalisé une belle opération, samedi dernier au stade Robert Champroux de Marcory, en dominant l'As Fan du Niger (3-0), en match aller des préliminaires de la Ligue des champions. Il a fallu attendre la seconde mi- temps pour voir les Etoiles du Gontougo réagir. Les poulains de Koffi Firmin ont été décevants à la première mi-temps. Les Ivoiriens ont dominé les Nigériens à l'entame du match, mais par manque de réalisme ils n'ont pu remuer les filets de l'As Fan. La formation du coach Koffi Firmin s'est créée de nombreuses occasions qui se sont avérées infructueuses. Les joueurs de l'As Fan qui ont longtemps subi les assauts du champion ivoirien réussissent chaque fois à anéantir toutes leurs volontés.

C'est une formation de l'As Tanda moins inspirée qui, par moments, laissait entrevoir l'absence de compétitions dans les jambes due à la trêve du championnat. Les protégés du pré- sident Céverin ont peiné à entrer dans le jeu. Au retour des vestiaires, les champions en titre se montrent plus entreprenants et réalistes. Ainsi dès le coup d'envoi de la seconde mi-temps, Sahui Laurent Cédric ouvre la marque pour l'As Tanda à la 46ème mn. Mis en confiance après ce but, les locaux avec un jeu mieux organisé prennent le match à leur compte. Ils dominent les débats.

Leur domination se concré- tise à la 70ème mn par un second but signé par Koffi Foba Kabran. Après ce second but, les Nigériens tentent de revenir au score. Ils donnent par moments des frayeurs aux Ivoiriens. Mais déterminées à prendre une option sérieuse à domicile, les champions ivoiriens contrarient toutes les velléités de leur adversaire. Dans la foulée, Coulibaly Wonlo corse le score pour son équipe (3-0).

Avec ce score, Tanda peut tranquillement aller au Niger où il va affronter samedi l'As Fan pour le match retour. Le coach Koffi Firmin se veut prudent malgré cette victoire. « C'est vrai que nous avons gagné mais il faut être très prudent. Nous prenons l'adversaire très au sérieux. C'est un match de football ; il y a l'environnement à gérer là-bas», faitil remarquer.

De son côté, l'entraineur de l'As Fan, Ibrahim Zakariaou, ne perd pas espoir. Il espère remonter la vapeur à domicile samedi prochain en battant l'As Tanda. « En première mitemps, nous avons fait un bon match. On a eu quelques velléités, on n'a pas été lucide techniquement. On a encaissé 3 buts. C'est un coup de massue sur la tête. On a perdu une bataille pas la guerre. Nous allons mettre tous les va-tout pour remporter la manche retour », promet-il.