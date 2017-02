Mieux, les banques et établissements financiers ont joué un rôle important dans la mise en œuvre du programme de logements sociaux initié par le Gouvernement ivoirien en 2013. Cependant, au regard des résultats obtenus à ce jour en matière de réalisation des logements, force est de constater que malgré l'appui significatif des banques et établissements financiers, les résultats sont encore très faibles.

Ainsi, à l'instar des rencontres avec la Chambre des Notaire, l'Ordre des Architectes et les deux Syndicats des Promoteurs immobiliers, Isaac Dé a présenté à l'Apbefci, ses nouvelles orientations et évoquer spécifiquement la question clé des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Surtout que ceux qui composent cette association sont des acteurs majeurs de la chaine opérationnelle pour la réalisation des logements sociaux.

C'est la quintessence du message délivré par le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac Dé, aux banquiers, lors des échanges qu'il a eus avec l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire (Apbefci), le 09 février dernier, à son cabinet. Il s'est agi pour Isaac Dé, d'exhorter les banques à s'associer véritablement au processus de vulgarisation de logements sociaux à la population.

