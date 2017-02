Cote d'Ivoire: Orientation et attribution des bourses - La DOB propose de nouvelles solutions

Les applicatifs de gestion de la Commission nationale d'orientation (Cno) et de la Commission nationale de renouvellement et d'attribution des bourses (Cnrab) connaissent des faiblesses.

Pour y remédier, la Direction de l'orientation et des bourses ( Dob) a tenu récemment un atelier relatif à l'analyse des procédures de la gestion de la Cno et de la Cnrab au Centre National des Matériels Scientifiques (Cnms), à Cocody. Les experts ont analysé les activités d'affectation en sixième et l'orientation en seconde ainsi que le renouvellement et l'attribution des bourses.

Au terme de soixantedouze heures de réflexions, les experts ont recommandé que l'équipe des informaticiens de la Dob, en collaboration avec celle des autres directions centrales partenaires telle la Deco se rencontrent. Et ce, en vue d'optimiser les diffé- rents applicatifs. Les fruits de ces réflexions doivent être exposés avant la mi-février.

Concernant la Direction des Stratégies et de la Planification des Statistiques (Dsps), elle doit élaborer et mettre à la disposition de la Dob, un fichier des établissements primaires gravitant autour d'un établissement secondaire dans un rayon de 2 à 5 km. Et la Direction de l'encadrement et des établissements privés ( Deep) doit mettre à la disposition de la Dob un fichier dit «localité», permettant de localiser tous les établissements secondaires privés par région et procéder à l'automatisation de tout le processus d'affectation et d'orientation en ligne , de soumettre les statistiques des travaux post-Commission nationale d'Orientation (Cno).

Mais avant l'édition des résultats, la Dob procédera désormais à des simulations. Elle mettra à la disposition de la Direction de l'Encadrement et des établissements privés les taux d'occupation des établissements privés avant la tenue de la Cno. Et fera ensuite prendre des textes qui obligent les élèves à disposer d'un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif avant de postuler à l'examen du Cepe.