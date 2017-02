Cote d'Ivoire: Secteur des transports terrestres en Côte d'Ivoire - Le centre de gestion intégrée annonce ses priorités pour 2017

"L'année 2017 verra le positionnement de Quipux comme une entreprise de technologie. L'accent sera mis sur des solutions visant à améliorer le quotidien des populations, le renforcement du département qualité.

La qualité de service offert au public a valu à Quipux Afrique l'obtention de la certification Iso 9001 version 2008 en juillet 2016. Nous voulons obtenir cette année, la certification Iso 27001 relative à la sécurité de l'information ». C'est par ces propos que Ibrahima Koné, Directeur général du Centre intégré de gestion, a annoncé les couleurs pour 2017, ce 11 février, à la Maison de l'entreprise, devant ses agents et des responsables de Quipux Innova basée en Amérique Latine et dont Quipux Afrique, l'une des filiales, chapeaute l'ensemble des Centres de gestion intégrée.

Pour Koné, son entreprise qui met en place une base de données unique à partir d'un dispositif moderne d'édition de titres de transport sécurisés, va enregistrer des innovations en interne pour booster les résultats. Et cela, avec une restructuration de certains départements, de nouveaux critères « pour les avancements et les nominations afin que tout le monde en profite ». Koné a aussi annoncé que le taux de couverture de l'assurance-maladie sera porté à 80% pour certains agents et 100% pour d'autres. « Le volet assurance va nous coûter 247 millions FCFA.

Nous avons fait un investissement de plus de 200 millions FCFA dans des actions en direction du personnel. Nous voulons mettre nos collaborateurs dans de meilleures conditions et vous le méritez. », a informé le Dg du CGI et de Quipux Afrique. Assurant avoir pris bonne note des doléances relatives à la revalorisation salariale tant réclamée par le personnel.

Revenant sur l'année 2016, le Dg a expliqué que tout a été mis en œuvre pour maintenir le cap. « L'ensemble des investissements prévus au budget a été réalisé malgré les difficultés de ressources dues à la suspension de l'opération d'édition de permis de conduire. Il y a eu un gap au niveau des ressources mais nous n'avons pas baissé les bras », a-t-il ajouté. Et selon Koné, au 31 décembre 2016, le système de gestion intégrée a permis en Côte d'Ivoire, l'implantation de 30 centres de gestion modernes avec l'ouverture de neuf nouvelles agences ; le maintien et la création de 523 emplois directs et 1000 indirects occupés par de jeunes Ivoiriens ; la sécurisation des recettes de l'Etat ; la mise en place d'une base de données unique, fiable et centralisée.

A cela il faudrait ajouter la mise en place d'un Centre de contrôle opérationnel permettant une coordination efficace et le renforcement du dispositif de sécurisation des processus aboutissant à l'édition des titres de transports. Pour le premier responsable de cette entreprise, « la structures qu'il dirige a la chance de participer à quelque chose d'extraordinaire à l'échelle continentale et 2017 sera une belle année, car le monde entier entendra parler de Quipux Afrique ». Lors de cette cérémonie, des prix ont été remis à certains responsables de centres de gestion inté- grée pour leur bonne capacité managériale, l'accueil réservé à la clientèle, les résultats obtenus, etc.