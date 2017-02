Cote d'Ivoire: Direction du RDR - Ouattara prend son parti en main

L'information court, depuis un moment. Aujourd'hui, elle est quasi-certaine. Sauf revirement de dernière minute, le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, prendra la tête du Rassemblement des républicains très bientôt.

La nouvelle se susurrait dans les couloirs de la rue Lepic, ces derniers mois. La confirmation a été faite, le jeudi dernier par le secrétaire général adjoint du RDR, chargé de l'Administration, du Patrimoine et de l'Organisation, le ministre Gilbert Kafana Koné. Au cours d'une interview accordée à votre quotidien préféré, l'ancien ministre d'Etat, chargé de l'Emploi, des Affaires sociales et de la solidarité a été, on ne peut plus clair : « En allant à un congrès, nous pouvons maintenant repositionner le président Ouattara là où il doit être afin qu'il puisse donner un plus au parti pour avancer ».

Pour celui qui est en ce moment au four et au moulin pour le prochain congrès du RDR, prévu pour ce premier semestre de 2017, les grandes retrouvailles entre Républicains verront l'intronisation à nouveau du président de la République à la présidence du parti domicilié à la rue Lepic. « Le prochain congrès du RDR verra un retour du président Ouattara à la tête du parti. Puisqu'aujourd'hui, rien ne l'empêche d'être le président du parti », rappelle le ministre Kafana Koné. Si dans la deuxième République, un leader de parti, une fois élu, devait se mettre à équidistance des partis politiques, cette disposition, il faut le souligner, n'existe plus dans la nouvelle Constitution.

Désormais, un leader politique, tout en étant président de la République, peut militer ouvertement dans un parti politique. Le chef de l'Etat a compris que son éloignement, à son corps défendant, a été préjudiciable pour sa chapelle politique. Aussi, a-t-il décidé de prendre les choses en main. Un retour qui, certainement, donnera plus de dynamisme et de visibilité au RDR. Car, la seule personne actuellement à faire l'unanimité au sein du parti des républicains, c'est bien le président Alassane Ouattara.

Le retour du ciment du RDR apportera, à n'en point douté, un souffle nouveau dans le fonctionnement et l'organisation de ce parti politique. C'est un truisme. Une réalité indéniable qui n'est pas contredite par le secrétaire général adjoint du RDR, chargé de l'Administration, de l'Organisation et du Patrimoine, lors de l'entretien avec Le Patriote. « Nous voulons que le parti sorte de l'intérim pour que sa direction ait une légitimité plus forte qui lui permette d'affronter les échéances futures.

Ce sera l'objectif de ce congrès », précise-t-il. C'est une question de jours. Les semaines à venir verront un retour en force du chef incontesté et incontestable des Républicains dans sa famille politique. Des retrouvailles qui s'annoncent chaleureuses.