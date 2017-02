Burkina Faso: Zèph # Me Sankara - Le grand déballage

Cher Wambi,

L'affaire a fait le buzz sur les réseaux sociaux le week-end dernier et animé les conversations dans les gargotes. Il a suffi en effet que dans ma récente Lettre, je m'interroge, sur la base de certaines informations et confidences, au sujet de l'état de l'avion présidentiel pour que ça suscite l'émoi dans différents cercles et pour diverses raisons.

Cher cousin, il en est qui ont cru y voir la nécessité pour le chef de l'Etat de se procurer un nouvel oiseau de fer tant le Pic Nahouri, notre Air Force One, serait à bout de souffle alors que la conjoncture économique ne se prête guère à pareille dépense somptuaire. Et le président du Faso le sait mieux que quiconque.

Si je reviens là-dessus, cher Wambi, c'est pour deux raisons principales. D'abord pour rectifier quelque chose car contrairement à ce que je t'ai dit, la fameuse panne au-dessus du territoire algérien, selon de bonnes sources, ne concernait pas l'avion présidentiel mais un appareil de location. Disons donc que si le vol était présidentiel, puisqu'il transportait le premier magistrat burkinabè, l'aéronef, lui, ne l'était pas.

Ensuite, la direction de la communication de la présidence du Faso s'est émue de cette affaire et m'a appelé pour me dire que le coucou naabal n'avait pas de problème. Il est vrai qu'interrogé sur la question à son retour de Bamako mardi, Roch Marc Christian Kaboré lui-même a indiqué que si sa libellule de fer avait tant de problèmes, il ne se risquerait pas à monter à bord. Tant mieux donc cher cousin, car je ne demande qu'à le croire et je m'inquiétais juste pour la sécurité aérienne du président de tous les Burkinabè.

Cher Wambi, les chauffeurs routiers du Burkina ont suspendu hier leur blocus, décrété mercredi dernier pour protester contre les interminables contrôles des forces de sécurité. Ce jour donc, certaines voies nationales comme celle de Kaya ont été barrées par les mastodontes de la route, causant d'énormes désagréments aux usagers et installant la psychose quant à une possible rupture dans l'approvisionnement en carburant, ce qui a entraîné des émeutes dans des essenceries.

Cher cousin, dans cette affaire, si le casus belli concerne les contrôles d'identité et de sécurité instaurés depuis un certain temps en raison du péril djihadiste, je ne vois pas comment ça peut être négociable. Que ça allonge le temps des trajets alors que le temps c'est de l'argent, on veut bien mais les routiers ne sont pas les seuls à pâtir de cette situation et on ne peut pas faire autrement. Après tout, les militaires, gendarmes et policiers qui grillent sous le soleil auraient, eux aussi, voulu être au bistrot du coin en train de siroter leur bière ou à côté de leurs femmes et enfants.

Cher Wambi, là où les manifestants du mercredi peuvent avoir raison, c'est concernant les extorsions de fonds dont ils sont souvent victimes au point qu'il faille parfois avoir un « budget racket » pour voyager sans problème. Depuis le temps qu'on combat ce fléau, on n'en a pas encore trouvé le remède, hélas. Mais même là, je me demande si les victimes ne sont pas en partie responsables du calvaire qu'elles vivent. Ne serait-ce par exemple qu'en transportant des passagers qui n'ont pas de pièces d'identité sur eux. Il suffit pourtant de faire un contrôle au départ, même dans les « gares kafoulmayé » et ce problème est résolu. Reste la grosse épine, ces 1000 ou 2000 francs régulièrement glissés entre les documents du véhicule « même quand ils sont en règle ».

D'abord, je ne suis pas sûr que les cars, camions et autres remorques soient toujours « en règle » comme ils le prétendent car ce n'est pas seulement une affaire de papiers mais aussi de chargements, etc. Que leurs véhicules soient donc d'abord irréprochables et ils pourront se plaindre. Et puis, entre nous, est-ce qu'ils n'alimentent pas eux-mêmes la corruption en cédant à la facilité du bakchich glissé subrepticement dans un angle mort ? Que les routiers apprennent à dénoncer auprès de leur hiérarchie et des structures ad hoc les brebis galeuses dont les noms sont du reste inscrits sur leur poitrail.

Tout cela avec force détails : tronçon, heure, lieu, montant du racket. De dénonciation en dénonciation, de sanction en sanction, on verra que le phénomène finira par s'amoindrir. Ça sera plus efficace que de ruer dans les brancards, au risque même de rendre leurs mouvements impopulaires car si pour un oui ou pour un non, chacun peut occuper impunément l'espace public...

Cher Wambi, dire aujourd'hui qu'entre le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, et celui de l'UNIR/PS, Me Bénéwendé Sankara, c'est désormais l'affrontement ouvert relève de l'euphémisme. Tant ni l'un ne rate l'occasion de solder les comptes avec un ancien « compagnon de l'opposition passé à l'ennemi », ni l'autre ne se fait prier pour crier haro sur « le traître de l'esprit de l'insurrection qui a accepté s'asseoir à la même table que le CDP ».

Et comme on le sait, quand entre deux amis d'hier, l'un se fâche contre l'autre, inéluctablement le linge sale se lavera en public, devant caméras et micros. C'est ce qui est en train de se passer entre « Zeph » et M. Sankara entrés dans une logique de détestation réciproque. Et bonjour les « déballages ».

En effet, cher cousin, lors de sa conférence de presse mardi 7 février au nouveau siège du chef de file de l'opposition qu'il est, Zéphirin Diabré a fait une « révélation » à la presse qui ne manquera pas de susciter une prompte réaction des « filous politiques » dont il a certes tu les noms mais dont chacun devine aisément de qui il parlait ce jour-là.

A ce premier rendez-vous avec les journalistes dans son nouveau QG sis à la Zone du Bois, le patron de l'UPC dira que contrairement à cet actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale, Me Sankara, ce dernier était bel et bien disposé à cheminer avec le CDP dans le cadre d'une « majorité alternative ».

En effet, selon Diabré, aux lendemains de la victoire du MPP à la présidentielle, au sein du « canal historique de l'opposition », il était question de contraindre le parti victorieux à une cohabitation vu qu'il n'a pas obtenu la majorité aux législatives. Et selon un accord secret de partage du pouvoir, le poste de Premier ministre reviendrait à l'UPC, et celui de président de l'Assemblée nationale ferait l'objet de négociations avec le CDP arrivé troisième aux législatives, et constituant la deuxième force politique de l'opposition.

Toujours selon le conférencier du jour, c'est craignant de ne pas faire le poids face au CDP pour l'obtention du perchoir, que l'UNIR/PS a choisi de constituer une majorité avec le MPP en contrepartie du poste de vice-président à l'Assemblée nationale et deux portefeuilles ministériels ».

Si tout ce qui a été dit est avéré, on voit bien qu'accepter ou refuser de dîner avec le « diable » dépend de ce qu'il y a sur la table.

Cher Wambi, connaissant le président de l'UNIR/PS, qui n'est pas homme à s'en laisser conter, je parie que dans les jours à venir, la réplique se fera entendre, si n'est déjà fait, et qui sait, si à l'occasion, d'autres « révélations » sur le « canal historique de l'opposition » ne viendront pas alimenter l'actualité politique particulièrement pauvre.

Cher Wambi, étant à Laye en bordure de la nationale menant à Ouahigouya, il t'est parfois arrivé de voir un véhicule des sapeurs-pompiers venu de la capitale, reconnaissable à sa couleur rouge, traverser à toute vitesse le village, toutes sirènes hurlantes, pour secourir des accidentés de la circulation. Ces soldats du feu rendent d'inestimables services à la population, notamment les citadins ; même si le reproche à eux souvent fait reste le temps pris avant l'arrivée sur les lieux du drame. Il y a encore plus rageant.

As-tu déjà assisté à ce spectacle de véhicule des sapeurs-pompiers qui refuse obstinément de démarrer après avoir accueilli un accidenté ? Eh bien, les usagers et riverains du boulevard Charles de Gaulle du côté de Zogona ont été les témoins ahuris de ce genre de situation dimanche dernier. Etait-ce une défaillance de la batterie d'alimentation ? Toujours est-il que le blessé à l'intérieur ressentait dans sa chair les spasmes du véhicule qui n'arrivait pas à prendre la route. Les spectateurs n'avaient d'autre choix que de le pousser, de le secourir lui-même, afin qu'il puisse démarrer. Un des sapeurs-pompiers pestait littéralement contre un de ses supérieurs resté au poste, notamment sur l'état de l'ambulance. «Vous voyez, non seulement les malades souffrent, mais nous aussi nous souffrons ».

Cher Wambi, à présent, je t'invite à feuilleter avec moi le carnet secret de Tipoko l'Intrigante.

- Depuis quelques temps, les populations du Sahel burkinabè, particulièrement celles du Soum, vivent dans la hantise des attaques djihadistes dont les nombreuses victimes se comptent aussi bien chez les civils que chez les forces de défense et de sécurité. La psychose est aujourd'hui d'autant plus grande qu'il y a de cela quelques jours, des individus non identifiés ont sommé les enseignants de ne plus faire usage de langue française dans les classes mais plutôt l'arabe.

Depuis la profération de cette fatwa, si quelques karensamba ont repris le chemin des classes après un moment de désertion, du côté des élèves, il n'en est toujours pas de même pour nombre d'entre eux.

C'est dans ce contexte de peur généralisée que la rumeur vient en rajouter plusieurs couches.

En effet, selon certains médias, le personnel de la justice de Djibo, et tout récemment les maires des communes du Soum ont aussi reçu des menaces de mort de la part de présumés djihadistes.

Mais il n'en serait rien.

En effet, selon une source locale, un membre du tribunal de grande instance de Djibo a démenti ces allégations d'intimidation à l'encontre du personnel de la justice, reconnaissant qu'il y a certes eu une demande de renforts mais non pas pour la sécurité personnelle des magistrats mais pour la maison d'arrêt et de correction.

Idem du côté des maires qui ont même appelé une radio de Ouagadougou afin qu'elle apporte le démenti à une information diffusée sur ses ondes.

Alors qui sait si ce ne sont pas des relais cachés de mouvements djihadistes qui distillent insidieusement ses rumeurs dans la vile intention de semer la terreur dans toute la localité.

- Préjuce Nacoulma est l'un des Etalons qui a le plus tiré son épingle du jeu lors de la CAN 2017. Arrivé au Gabon sans club, car ayant rompu son contrat avec les Turcs de Kayserispor, il a réussi à trouver un point de chute après ses belles prestations sur les pelouses gabonaises. L'ailier du Onze national est désormais sociétaire de FC Nantes en Ligue 1 française pour 2 ans et demi.

Un contrat qu'il a paraphé en pleine compétition. A l'issue de la CAN, le joueur était attendu mardi dernier du côté de la Région Pays de la Loire. D'ailleurs l'aéroport de la ville grouillait du monde venu accueillir son médaillé de bronze de la CAN. Mais les fans ont dû patienter quelques jours car l'international burkinabè a obtenu auprès de ses dirigeants un break de 48 heures.

Du côté de la famille du joueur, l'on apprend que Préjuce s'est finalement envolé hier jeudi dans la soirée. Son nouvel entraîneur, Sergio Conceiçao, avait lui-même reconnu que sa nouvelle recrue avait besoin de souffler après 3 semaines de compétition au pays de Bongo.

D'ores et déjà même sans avoir été officiellement présenté, encore moins avoir pris part à un entraînement avec ses coéquipiers, l'Etalon est sélectionné pour jouer ce dimanche face à l'Olympique de Marseille lors de la 25e journée du championnat français. Reste à savoir s'il sera en condition pour démarrer à son arrivée.

- L'euphorie après la troisième place bien méritée des Etalons à la CAN Gabon 2017 est loin de s'estomper. Et, avec elle, des rumeurs aussi cocasses les unes que les autres. Ainsi apprenait-on par exemple dans certains milieux que, pour encourager la ténacité du jeune gardien, Hervé Koffi, l'opérateur économique Abdoul Ouédraogo, DG du service éponyme, lui aurait acheté un V8 flambant neuf qui était même visible au parking de l'aéroport au retour de nos héros le dimanche 05 février. Ce que, approché, le prétendu donateur a réfuté, déclarant que certes il a fait un geste à nos représentants pendant leur séjour gabonais, qu'il était aussi en concertation avec les autorités pour voir dans quelle mesure il récompenserait l'effort de nos porte-drapeaux, mais que cela ne saurait être au profit d'un seul individu, mais de toute l'équipe. Voilà qui est on ne peut plus clair...

- En attendant la cérémonie de remise des attestations, les lauréats des « personnalités de l'année 2016 » de notre confrère « Le Curieux d'Afrique », bimensuel indépendant paraissant à Ouahigouya, sont connus. Il s'agit, selon le comité de désignation, de l'ambassadeur Jean-Baptiste Natama en catégorie politique ; Abdoul Ouédraogo dit « Abdoul Services », dans le domaine Social ; commissaire Lazare Tarpaga en catégorie Sécurité et Adama Sawadogo en catégorie Economie.

- Deux mois après avoir accueilli avec satisfaction la commémoration du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance de notre pays, Kaya, la capitale de la région du Centre-Nord et de la province du Sanmatenga, sera de nouveau en effervescence ce samedi 11 février 2017. La raison : le nouveau conseil municipal de la cité des cuirs et des brochettes au koura koura présidé par le maire, Boukaré Ouédraogo dit Burky, sera officiellement présenté à ses administrés. La manifestation qui sera ponctuée de l'inauguration du nouvel édifice de la mairie sera placée sous la présidence du ministre d'Etat chargé de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, le parrainage de El hadj Moctar Mando, et le coparrainage des chefs des cantons de Sanmatenga et de Pickoutenga ainsi que de l'honorable député Sayouba Ouédraogo et de El hadj Saïdou Bikienga de Nagréongo.

- Dans le cadre de ses activités, l'association Sitoi-Lawa (A.SI.LA) et ses associations sœurs sanan et mossé organisent « les 24 heures du rakiré Sanan et Mossé », le 11 février 2017 sur la terrasse du palais du Moogh Naaba Baongo à partir de 8h30.

- Directeur général de la SONABEL (1989-1995), ministre délégué chargé de l'Eau (1995-1999) puis conseiller à la présidence du Faso (1999-2002), Soma Barro est décédé dans la nuit de lundi à mardi dernier à la clinique du Cœur à l'âge de 67 ans. Le transfert du corps est prévu demain samedi à Samorogouan (Kénédougou) son village natal où il sera enterré.

- Le 1er février dernier est survenu, à Paris, le décès de Paul Henri Ouédraogo dit Pipo à l'âge de 49 ans. Le défunt était le fils unique Dimkinsido Cheick Ouédraogo, ancien président de la Cour de cassation. L'arrivée de la dépouille mortelle est prévue aujourd'hui à 19 heures à l'aéroport de Ouagadougou suivie d'une veillée de prières au domicile paternel à la Patte d'Oie. L'inhumation est prévue demain au cimetière de Gounghin après l'absoute à 14 heures en l'église Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie.

Tipoko l'Intrigante n'apprend rien d'elle-même, elle n'invente jamais rien. Tipoko l'Intrigante est un non-être. Elle n'est ni bonne en elle-même, ni mauvaise en elle-même. Elle fonctionne par intuition, car "l'intuition c'est la faculté qu'a une femme d'être sûre d'une chose sans en avoir la certitude..."

Ainsi va la vie.

Au revoir.

Ton cousin