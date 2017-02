Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - François Tsimba candidat annoncé pour Abala

Une fois élu député, le plus grand souci de François Tsimba sera de poursuivre avec sérénité et loyauté, l'œuvre de bienfaisance qu'il dit avoir amorcé, visant à trouver des solutions idoines aux nombreuses difficultés auxquelles se trouvent confrontées les populations d'Abala.

Pour avoir été pendant une décennie en contact direct et permanent avec les populations d'Abala, et circonscrit leurs préoccupations quotidiennes, ce docteur ingénieur estime être le mieux placé que quiconque pour porter haut le flambeau de cette circonscription à l'Assemblée nationale.

« Après 10 ans d'apprentissage et de loyaux services, comme député suppléant auprès de mon cher ainé Henri Ossebi, je me propose à présent, en toute responsabilité, de bien vouloir servir comme député titulaire. Je vous demande de me faire confiance et de m'accompagner car, seul je ne peux rien ; avec votre appui, je peux tout », a-t-il souligné dans sa lettre.

