Mauritanie: Le ministre de l'Economie et des Finances expose à Dubaï l'expérience réussie de notre pays dans le domaine de la politique fiscale

Dubaï, 12/02/2017 - Le ministre de l'Economie et des Finances, M. Moctar Ould Diay, a exposé, dimanche, à Dubaï, dans le cadre des activités du forum arabe sur les finances publiques, l'expérience réussie de la Mauritanie dans le domaine de la politique fiscale.

Un expérience qui a donné d'excellents résultats, qui ont été, dit-il, salués par la Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Mme Christine Lagarde.

Le ministre de l'Economie et des Finances avait pris part aux travaux du forum aux côtés de la Directrice générale du FMI, du Directeur général du Fonds monétaire arabe, M. Abderrahmane Al Houmeidi et des ministres arabes des Finances, en plus des hauts responsables et experts des institutions financières régionales et internationales.

Le forum discute des défis des politiques financières et de la diversification des recettes dans la zone arabe dans le cadre des changements économiques et financiers régionaux et internationaux caractérisés par un ralentissement de la croissance économique mondiale.

Le forum traite également des stratégies de développement des recettes et des politiques fiscales équitables et efficaces.

D'autre part, le ministre de l'Economie et des Finances a participé, ce dimanche, en compagnie de ses homologues arabes à la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur la bonne gouvernance.