Sénégal: Action anti-mines - L'ONU a besoin de 511 millions de dollars pour mener à bien ses projets

L'action anti-mines des Nations Unies a besoin de 511 millions de dollars pour mener à bien ses projets en 2017 indique un communiqué.

En effet, cela représente une augmentation de 50% par rapport à l'appel consolidé de l'année dernière, qui s'élevait à 347 millions de dollars.

Selon la même source, le Service d'action anti-mines des Nations Unies (UNMAS) a souligné que cette action anti-mines comprend le déminage, l'éducation aux risques et l'assistance aux victimes, dans les situations de conflit et d'après conflit dans le monde.

Ainsi, les projets d'UNMAS concernent vingt-deux pays et territoires contaminés par des mines terrestres et d'autres engins explosifs tels que des munitions à fragmentation non explosées, des roquettes et des engins explosifs improvisés en Afrique, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Au total plus de 200 projets ont été élaborés par les groupes de coordination de l'action anti-mines au niveau national.

Toujours selon la même source, l'Afghanistan (124 millions de dollars), l'Iraq (75 millions de dollars), la Syrie (52 millions de dollars) et le Yémen (17 millions de dollars) ont les besoins de financement les plus élevés. En outre, les pays qui ont une importante contamination résiduelle, tels que le Cambodge (23 millions de dollars) et le Laos (26 millions de dollars), ont encore besoin de ressources.