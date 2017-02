Sénégal: Déthié Diouf SG parti VISA - «Trois personnes ont déjà perdu la vie pour simplement se faire inscrire »

On les savait divisé. Mais, de là à régler leurs contradictions à coups de poing, il… Plus »

Le dernier point soulevé est relatif à la récente démission de ce magistrat qui dénonce une situation de dépendance de la justice loin d'honorer ce pays. Une dénonciation que lui, Déthié Diouf, juge fondée. «Nous pensons que c'est la réalité. La politique commande tout dans ce pays». Or, poursuit-il, «nul doute que le fait d'accepter d'être toujours à la traine de la politique politicienne ne peut qu'être nuisible à la bonne marche de la société.» Par conséquent, dit-il, «il est grand temps d'aller vers une introspection tant au niveau de la magistrature, l'Etat que des citoyens pour que cette démission puisse servir de déclic et permettre d'amorcer un élan de redressement de la barre pendant qu'il est encore temps.»

Toutes raisons qui l'amènent à demander que l'on change de paradigme pour regarder un peu ce qui fait dans les pays développés. Car aux Etats Unis, le taux fixé est inférieur à 1 %, en France ce taux se situe aux environs de 2 %. Alors se pose la question de savoir pourquoi au Sénégal la barre est allé jusqu'à 30 %. Et Déthié Diouf d'estimer qu'au lieu de cet objectif sur les recettes douanières, l'Etat gagnerait à aller dans le sens d'un transition fiscale en promouvant la Taxe sur la valeur ajoutée (Tva). Pour ce faire, il suffira tout simplement de renforcer les entreprises nationales et leur permettre de créer de la valeur ajoutée. Ce qui permettra de créer des emplois pour les jeunes. Car, dit-il, avec cet objectif de 700 milliards de francs de recettes douaniers l'Etat perd plus qu'il ne gagne.

En effet, face à la presse, Déthié Diouf a vertement déploré le non respect des engagements que le pouvoir en place avait pris avec le coalition Manko Wattu Senegaal quant à la mise en place d'un nombre suffisant de commission pour faciliter les inscriptions sur les listes électorales. «Les Sénégalais éprouvent d'énormes difficultés pour s'inscrire sur ces listes. Trois personnes ont déjà perdu la vie pour simplement se faire inscrire. Une situation dramatique qui n'est que la résultante de l'insuffisance des commissions. Car en lieu et place des trente commissions que Thiès attendait, seules 19 sont en place», affirme Déthié Diouf qui invite le chef de l'Etat à revoir à la hausse le nombre de commissions pour passer de 500 à 700 voire 1 000 conformément aux engagements qui avaient été pris avec la coalition Manko.

Copyright © 2017 Wal Fadjri. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.