Afrique: Le continent, un marché encore trop risqué pour les Allemands ?

"L'Allemagne vit de ses petites et moyennes entreprises. Il est extrêmement important pour elles que les pays dans lesquels elles investissent soient stables et qu'il y ait une bonne discipline de paiement.

Or jusqu'ici, elles sont plutôt frileuses à se lancer sur le marché africain. Parmi les principales raisons invoquées par les patrons allemands, l'instabilité et la corruption. Elvira Schmieg, de l'Institut de recherche en Sciences politiques SWP:

Aux côtés de ses collègues de l'Économie et des Finances, le ministre de la Coopération et du Développement Gerd Müller arrive dans la capitale kényane avec un but précis : exposer aux partenaires africains son "plan Marshall avec l'Afrique". Un plan qui vise à endiguer l'émigration des jeunes Africains vers l'Europe.

Plus de 400 sociétés et des personnalités politiques de haut rang sont au rendez-vous dans la capitale kényane pour ce deuxième sommet économique germano-africain (GABS).

