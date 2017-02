Burundi: La jeunesse burundaise a-t-elle perdu la foi en la politique politicienne?

Le rapport annuel du groupe britannique The Economist classant les pays selon leur niveau de démocratie est sorti… Plus »

Arnaud Irakoze préside la jeunesse du parti Union pour le Progrès National - UPRONA institutionnel. N'ayant pas confiance en la participation sans la jeunesse, il doute déjà des résultats et propose le rapatriement du processus au Burundi. En même temps, les controverses quant à la participation minent l'opposition radicale quand les jeunes de tout bord crient pour un large participation et un processus inclusif.

Il ne compte pas sur la rencontre d' Arusha où les participants priorisent leurs intérêts di-il. Fabien Niyonkuru est un militant du parti Front National de Libération récusé par le pouvoir. Il se réfère à l'expérience du passé pour douter aussi de l'issu de la quatrième session de dialogue: "Nous n'attendons pas beaucoup de ces négociations le passé nous instruit de ce que l'on a vu. On n'a pas grand espoir mais, attendons et ayons espoir en Dieu peut être."

