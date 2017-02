Gabon: Election de la CPG - Jean-Bernard BOUMAH candidat à sa propre succession

Jean-Bernard BOUMAH, Directeur Général Exécutif du groupe CECA-GADIS, et président sortant de la Confédération Patronale Gabonaise (CPG) est le premier candidat déclaré à l'élection de la Présidence de cette organisation qui se tiendra le 24 février prochain.

« Je suis candidat à la présidence de la CPG car j'ai l'intime conviction que notre pays peut retrouver une croissance vigoureuse et durable. Nos entreprises ont du potentiel ; nos entrepreneurs de l'énergie et du talent. Nous pouvons ensemble faire du Gabon une terre d'épanouissement pour l'entrepreneuriat ». Jean-Bernard BOUMAH entend bien donner à la CPG les moyens nécessaires pour lui permettre de jouer pleinement son rôle d'« avocat des entreprises gabonaises ».

Pour ce faire, il préconise des évolutions majeures afin de moderniser la gouvernance et l'organisation interne de l'institution. La Confédération doit également, selon lui, redoubler d'efforts pour encourager l'entrepreneuriat et toutes formes d'initiatives privées. Multipliant les propositions en matière de compétitivité, d'accès au financement, de formation, etc., il ne manque jamais de rappeler que ce sont les entrepreneurs qui créent les richesses et les emplois.

Dans son esprit, la CPG doit inciter les pouvoirs publics à bâtir un environnement économique et social favorable à l'éclosion et au développement des entreprises gabonaises.Une idée résumée en un slogan, « #EnsemblePourUnGabonEntreprenant ». Jean-Bernard BOUMAH a, en outre, ouvert depuis plusieurs jours un dialogue avec les pouvoirs publics et les partenaires économiques au Gabon. Des discussions au cours desquelles il a souligné l'importance de construire ensemble un projet fédérateur pour relancer l'économie gabonaise.

Patron réputé, Jean-Bernard BOUMAH, est Directeur général Exécutif de CECA-GADIS, un groupe leader dans la grande distribution. Responsable patronal expérimenté, il est depuis février 2016 à la suite de Madeleine Berre, appelée au Gouvernement, le Président de la Confédération Patronale Gabonaise (CPG).

Ancien Président du SIMPEX (Syndicat des Importateurs et Exportateurs), il est également vice- Président de la Chambre de Commerce du Gabon, chargé du Commerce, et Président du conseil d'administration du Centre de Gestion Agréé de Libreville. Jean-Bernard BOUMAH a consacré sa vie à l'entreprise. Ces derniers mois, il s'est en particulier illustré dans l'épineux dossier du règlement de la dette intérieure de l'Etat en défendant âprement les intérêts des entreprises gabonaises.