C'est le début d'une nouvelle page d'histoire pour les clubs congolais engagés en compétitions interclubs de la Caf. Le go a été donné le week-end à travers les stades africains.

En Ligue de champions, l'As Vclub s'est bien comportée en allant battre la formation de Royal Léopard, à Mbabane (1-0), tandis qu'en Coupe de la Confédération, le Fc Renaissance du Congo n'a pas perdu pour son premier match officiel international. L'équipe chère à l'Evêque Pascal Mukuna a ramené de Libreville, un précieux nul (0-0), devant Fc Akanda. Les matches retours dans une semaine à Kinshasa.

En ce qui concerne le match de Vclub, le coach Florent Ibenge qui a rejoint l'équipe à quatre jours du match, a fait confiance au gardien Landu Makiese dans les perches. En défense, Junior Baumeto, Glady Ngonda, Obama et Bangala. Nelson Munganga, Traore et Shikisha au milieu et, enfin, Etekiama, Sidibe Omar et Atouba à l'attaque. Le tout s'est joué à la première période. C'est à la 36ème minute que Vclub a inscrit l'unique but de la partie par Francisco Obama Ondo. L'équipe de Bana Vea s'en est sortie avec un grand pas vers la qualification aux 16èmes de finales. Le match retour à Kinshasa se jouera le dimanche 19 février, au stade Tata Raphaël. Vclub est déjà rentré à Kinshasa, et reprendra les entrainements ce lundi matin.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que cette nouvelle édition de la Ligue de champions se jouera à l'européenne. C'est-à-dire sous forme de l'Uefa, Champion's League. Les vainqueurs des 16èmes de finale seront, après tirage au sort, répartis en quatre groupes de quatre équipes. A l'issue d'un petit championnat en aller-retour, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale. Et la suite, sera des éliminations directes avec des matches en aller-retour jusqu'à la finale.

Renaissance arrive

De son côté, Fc Renaissance en Coupe de la Confédération n'a pas marqué le moindre but au Gabon. Alors comme on dit toujours au football, si on ne parvient pas à gagner, il faut au moins empêcher l'adversaire de marquer. C'est ce que Renaissance a réussi à faire au Gabon; un exploit pour une équipe qui ne fait que ses débuts dans les compétitions africaines de haut niveau. Au match retour prévu, dans une semaine, les congolais devront impérativement remporter la rencontre pour espérer poursuivre l'aventure africaine. Le match se jouera vendredi 17 février au stade des Martyrs de la Pentecôte, et sera dirigé par un trio arbitral burundais.