Tout compte fait, Paul Biya, est globalement resté très attaché aux grandes caractéristiques qui ont toujours dimensionné ses discours : arrogance, condescendance extrême confiance en l'armée, pour résoudre des problèmes politiques. Pas d'apaisement à la crise anglophone, lorsque le chef de l'Etat aborde la question d'une manière parcellaire, partiale et partielle et enfin martiale, réaffirme la continuation des poursuites judiciaires contre les leaders de la contestation anglophone.

Et comme pour indiquer que les jeunes de son pays sont un modèle de patriotisme, Paul Biya les félicite pour leur engouement à intégrer les rangs de l'armée, histoire d'en découdre avec la secte Boko Haram. Plus loin, le président de la République invite les jeunes à l'esprit d'entrepreneuriat. Il leur demande d'oser, en regardant au Pts - Jeunes de 102 milliards FCFA devenu effectif depuis janvier dernier. Une cagnotte qui à en croire Paul Biya, est destinée à financer les projets de 500 000 jeunes/an, soit un total de 1,5 million de jeunes.

Toute chose qui amène le chef de l'Etat, à réaffirmer le caractère uni et indivisible du Cameroun, devant les adeptes du fédéralisme et de la sécession du pays. Pour le président de la République, le gouvernement a commencé à apporter des réponses satisfaisantes aux revendications des avocats et enseignants anglophones. Une crise que l'homme du 06 Novembre voit avoir été pervertie par des revendications politiques. « Le gouvernement a pris ses responsabilités en mettant à la disposition de la Justice, les auteurs de ces actes criminels », dira-t-il.

Comme cela était prévisible, la victoire des Lions indomptables à la CAN Gabon 2017, la crise anglophone et le Plan Triennal Spécial - Jeunes (Pts - Jeunes), ont constitué les axes majeurs du discours du chef de l'exécutif camerounais. Pour ce qui est de la crise qui secoue les régions anglophones du Cameroun depuis plusieurs mois, Paul Biya, en s'appuyant sur le sacre des Lions indomptables, a magnifié les bienfaits de l'unité qui selon lui, conduit seule à la victoire.

