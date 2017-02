Cameroun: Méditations au sujet de la crise anglophone

Crise anglophone : pourquoi le régime de Yaoundé se vautre-t-il dans sa culture démonologique ?

Un nouveau démon à l'assaut de la nation ! Mais où est l'Etat ? L'Etat est faible ! L'Etat de droit n'est pas l'anarchie ! L'Etat doit reprendre le monopole de la violence ! Il nous faut un Etat fort ! Tant qu'on y est, pourquoi pas : à bas la démocratie, à bas les libertés, vive la réaction, voici venu l'ordre nouveau ! Une boutade ?

A peine ! Telle est la tonalité des fulminations éhontées vociférées en boucle par les habituels zélateurs ; mais aussi des « intellectuels » déguisés en phalangiste de la restauration despotique. Un certain peuple s'offre lâchement une cure de patriotisme sur le dos des frondeurs du Southern Cameroon. Reste que l'incapacité de notre establishment à cerner la question « anglophone » et les mouvements qui la relaient est symptomatique d'une extraordinaire corruption du débat public dans ce pays. L'affadissement subséquent de l'intellectualisme laisse libre cours aux propagandistes de la réaction qui, sans une mobilisation sérieuse des progressistes, replongeront notre pays dans une obscurité qu'on croyait reléguée au passé.

Mais qui sont donc ces terroristes anglophones ?

A l'instar des mouvements du type Occupy Wall Street au EU, Les indignés en Espagne puis les Nuits debout en France, le consortium créé il a à peine quatre mois n'est point un parti politique, une association non plus. Il se veut une plateforme de coordination non pas d'individualités, ni d'organisations « singletons » ; mais des coalitions d'associations, des syndicats, ou même des partis politiques. A condition que chaque catégorie coalisée se choisisse librement des représentants au consortium. Les représentants sont tous égaux sans préséance liée à l'âge, l'expérience ou tout autre motif. Les débats sont totalement démocratiques sous la forme de questions et suggestions.

Le dénominateur commun de cette diversité est le partage et l'adhésion volontaire à la cause dite du Southern Cameroon. Reposant sur une armature extrêmement minimalistes, chaque participant, chaque adhérent à la cause portée par le consortium est invité à se percevoir comme un récepteur et un émetteur des messages dans le biotope qui lui est le plus favorable ; où il bénéficie de la confiance des siens afin de mieux relayer la fronde. La famille, le quartier, le village.

Ainsi, à transmettre un mot d'ordre reçu seulement à trois proches qui en feront autant, un effet catalyseur se déclenche et enclenche la masse critique. Les TIC sont mises à contribution pour abolir les distances et le temps. Entité virtuelle et protéiforme, le consortium est moins un appareil bureaucratique classique qu'une cause, une quasi spiritualité. Ses ressources financières proviennent des levées de fonds auxquelles les adhérents à la cause sont librement conviés. Les fonds permettent de fournir d'éventuelles compensations financières aux acteurs sinistrés.

Les oeillères du logiciel despotique de l'Etat post colonial L'interdiction d'une nébuleuse aussi impalpable tient d'une logique bureaucratique obsolète. A force de s'écouter parler et de plastronner la sacralité de la construction unitaire, la garde institutionnelle camerounaise ignore le désarroi suscité parmi nos compatriote héritiers de la tradition anglo-saxonne. En réalité, ce processus politique a depuis l'aube favorisé en guise de résistance le développement d'une véritable société anglophone parallèle et souterraine dont les caractéristiques sont similaires à celles de toutes les minorités. La société anglophone est fortement marquée par un délire obsidional croissant. Il s'agit du sentiment d'être assiégé derrière une forteresse par un système institutionnel oppresseur et parfaitement insensible à ses angoisses. Nos jugements moralistes ou les cris d'orfraie n'avance point la compréhension.

Cette fièvre génère une posture victimaire telle que toute action, omission, toute parole ou silence sont perçues avec susceptibilité comme le symptôme de la marginalisation du peuple du Southern. La posture victimaire se nourrit aussi de la construction d'une altérité. Ainsi, l'expression « la republic » désigne le système institutionnel de Yaoundé qu'il s'agit de convertir à une meilleure prise en compte du particularisme de l'ambazonie ; le français, langue de l'altérité, est appelé non sans humour « republic talking ». L'émergence d'un soft-power N'en déplaise aux propagandistes yaoundéens, l'âme du Southern Cameroon demeure profondément enracinée et vivace dans ses populations. Il faut avoir fréquenté en France, les campagnes corses et basques pour percevoir la capacité d'une minorité à dissimuler sa résistance.

De toute évidence, aussitôt que le sentiment de duperie gagna les protagonistes de la réunification, les anciens développèrent sous le marteau de la répression une stratégie insidieuse de perpétuation de la mémoire. Désormais, les enfants profitant d'un contexte plus libéral recourent à toutes les ressources pour diffuser un implacable softpower. Des pasteurs participent à la propagation d'un véritable catéchisme de la cause en prêchant des prophéties sous forme de conseils à l'attention des militants.

Des évènements sont a posteriori décrits et analysés comme avoir été prophétisés, les messages de dieu sont transmis aux fidèles militants de la cause. Compte tenu de l'engouement de cette région pour les cultes réveillés et la vénération pour les hommes dits de dieu, nul doute qu'il s'agit d'un solide relai. La culture n'est pas le moindre des vecteurs. Des pièces de théâtre didactiques permettent aux plus jeunes générations de prendre conscience de l'«escroquerie » dont ont été victime leurs aînés.

Mais quelle est donc cette cause si infamante ?

Le gouvernement leur a tout cédé mais ils en veulent toujours plus ! Telle est la propagande relayée. Pourtant il suffirait de cerner les contours de la cause pour comprendre la dynamique du blocage. Echaudés par les ruses et les atermoiements de l'exécutif depuis une quarantaine d'années, tout en ne rejetant pas d'emblée les concessions faites par le gouvernement, les membres du consortium souhaitent des solutions essentielles au mal-être anglophone afin d'en finir avec des cycles de revendications.

Par exemple, alors que le gouvernement se targue d'avoir obtenu et diffusé la traduction des textes de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, le consortium y voit un motif de honte ; car s'il ne s'agit que de cela, quid des prochains textes ratifiés de manière aussi désinvolte ? D'où la nécessité d'une action systémique au niveau institutionnel pour endiguer cette dynamique de marginalisation et d'éradication de la spécificité héritée du colon britannique. Il est vrai que d'après les articles 44 et 47 de notre constitution, le conseil constitutionnel contrôle la constitutionnalité des textes à ratifier ; il eut existé que ce texte n'eût point été signé sans une traduction a priori.

Le Cameroun devant évidemment négocié l'admission de l'anglais comme langue d'usage. De fait une meilleure armature institutionnelle nous aurait épargné cet amateurisme. Aussi, le consortium agrège-t'il tous les acteurs au tour d'une revendication fédéraliste. Cette position centrale non violente n'est pas évidente à tenir ; car à son aile gauche, des radicaux poussent à la sécession voire au recours à la violence. Alors qu'à droite, des modérés se contenteraient d'aménagements significatifs de la forme étatique actuelle. La tendance radicale séduit plutôt des jeunes peu ou pas insérés dans l'appareil institutionnel ; tandis qu'à droite on retrouve les plus anciens dont la fréquentation du système constitue un facteur modérateur non négligeable.

Fort curieusement, plutôt que d'établir un partenariat sérieux permettant aux modérer de phagocyter progressivement les radicaux, l'acteur gouvernemental s'abandonne à une démonologie manichéenne dont l'effet immédiat est d'exacerber les ressentiments et faire le lit de l'extrémisme. De fait, le consortium réclame un dialogue inclusif sur nos institutions. Criminaliser toutes les figures déclarées ou plus discrètes de la cause « anglophone » c'est conduire notre nation à une rupture extrêmement dangereuse. Que gagne ce régime à laisser la propagande classer Me AKERE MUNA, Dr Simon MUNZU, M. Paul AYAH ABINE, le cardinal TUMI, etc. dans le camp des alliés objectifs du terrorisme ? Les procédures kafkaïennes, les postures despotiques, les « mesurettes » cosmétiques n'y changeront rien. Seul un large débat institutionnel peut permettre à notre nation de rénover le contrat du vivre ensemble si détricoté par tant de décennies de décrépitude et de gestion patrimoniale de l'Etat. Le président BIYA si soucieux de son agenda électoral osera-t-il une telle concertation avant la prochaine élection au risque d'enrayer sa mécanique d'auto perpétuation ? Rien n'est moins sûr !