Congo-Kinshasa: Registre de condoléances à l'UDPS - Kabund exhume : « le peuple d'abord »

A cette occasion, celui qui assume la direction du parti à titre intérimaire a réitéré son engagement et celui de la famille politique de Tshisekedi de poursuivre son combat pour la démocratie, la restauration de l'Etat de droit, l'alternance démocratique au sommet de l'Etat dont l'un des socles n'est autre que l'Accord du 31 décembre 2017. Bref, pour Jean-Marc Kabund-a-Kabund, le credo du défunt, à savoir « le peuple d'abord », va constituer pour toutes les forces acquises au changement un leitmotiv pour la conquête pacifique du pouvoir et la satisfaction des attentes du peuple.

Jean-Marc Kabund-a-Kabund, Secrétaire général de l'UDPS, était le premier à adresser son message personnel au défunt chef de son parti. On a pu retenir ce qui suit de sa plume : « A vous, notre cher président, le docteur Etienne Tshisekedi, votre passage sur cette terre des hommes a été une bénédiction pour la République Démocratique du Congo, l'Afrique et l'humanité tout entière. Nous nous inspirons de ta thèse « le peuple d'abord » comme idéal pour nous guider dans le noble combat que vous nous avez légué. Que ton âme repose en paix ».

Un registre des condoléances en mémoire d'Etienne Tshisekedi a été ouvert officiellement le samedi 11 février 2017 dans l'après-midi au siège de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), sur la 10me Rue, dans la commune de Limete. C'était en présence de nombreux cadres et combattants de ce parti et de ceux des partis membres du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales.

Copyright © 2017 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.