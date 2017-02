Congo-Kinshasa: Arrangement particulier - Grand flou au Centre Interdiocésain

S'agissant du futur Premier ministre et du gouvernement de Transition, le Rassemblement souscrit à la thèse de l'UDPS et exige leur entrée en fonction avant les obsèques d'Etienne Tshisekedi, ce qui suppose également la signature de l'Arrangement Particulier avant l'inhumation de l'illustre disparu.

Selon des sources proches des participants, aucune avancée n'a été enregistrée. En effet, la Majorité Présidentielle continue de camper sur sa position d'il y a un mois, à savoir que le Rassemblement devrait proposer trois candidats au Chef de l'Etat pour la nomination du futur Premier ministre et ne pas toucher aux ministères de souveraineté. A ces conditionnalités viennent de s'ajouter deux autres, à savoir la suspension des négociations jusqu'à l'inhumation d'Etienne Tshisekedi et la renégociation de la présidence du Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 décembre 2016 suite à la vacance créée par le décès du précité.

Plusieurs personnalités ont marqué leur présence au Centre Interdiocésain, notamment Adolphe Lumanu (Majorité Présidentielle), Christophe Lutundula (Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement), Vital Kamerhe (Opposition signataire de l'Accord de la Cité de l'Union Africaine), Eve Bazaiba (Front pour le Respect de la Constitution), etc.

Les chefs des « composantes » et « sous-composantes » signataires de l'Accord du 31 décembre 2017 se sont retrouvées le vendredi 11 février 2017 au Centre Interdiocésain, autour du bureau de la Cenco (Conférence Episcopale Nationale du Congo), pour échanger à propos des sujets de blocage de l'Arrangement particulier, à savoir le choix du futur Premier ministre ainsi que la mise en place du gouvernement de transition et du Conseil National de Suivi de l'Accord du 31 décembre.

