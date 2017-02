Algérie: La troupe chinoise "Ethnic Opera and dance drama Theater" anime une soirée à Alger

Alger — Le public de l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaieh, était au rendez-vous dimanche soir avec la troupe chinoise "Ethnic Opera and Dance Drama Theater" qui a animé une soirée en hommage à la région autonome de Mongolie (Mongolie intérieure).

Sous le thème "Les belles plaines de mon pays", la troupe a interprété des chants et des spectacles chorégraphiques représentant cette région du nord de la Chine.

A l'ouverture du spectacle organisé dans le cadre de la célébration du 59e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et la Chine et le nouvel an chinois, trois artistes ont interprété en choeur un chant se voulant une hymne à la gloire des territoires de Mongolie.

Sous les déclamations de vers lyriques une troupe de danseurs a présenté un spectacle chorégraphique célébrant le nouvel an chinois.

Cette troupe originaire de la ville de Zhefeng a également exécuté des chants Khoomei, qui est un style de chant traditionnel, inscrit au patrimoine immatériel universel de l'Unesco, interprété en hommage et en louange aux ancêtres et héros du peuple mongol. C'est le légendaire guerrier et fondateur de l'empire mongol au 13e siècle Gengis Khan que la troupe a honoré.