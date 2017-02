De retour des champs avant-hier, samedi 11 février, les enfants ont fait une découverte macabre au quartier Jameguën de la commune de Madina Wandifa. Mouhamadou Samba Kambé, âgé de 33 ans, n'était pas connu des populations locales, mais les pièces d'identité trouvées sur lui, dont un permis de conduire et la carte d'identité nationale sénégalaise, ont aidé à retrouver ses proches. L'homme s'est donné la mort au lendemain de l'enterrement de son épouse assassinée à Dakar, selon des proches à la famille. Il est porté disparu depuis lors. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Sédhiou.

Mouhamadou Samba Kambé s'est, en effet, donné la mort par pendaison du haut d'un arbre, à plus de dix (10) mètres du sol. Le drame a vraisemblablement eu lieu samedi matin dans les périphéries du quartier Jameguën, dans la commune de Madina Wandifa, à quelques 500 mètres de l'hôtel de ville. Ce n'est qu'en début d'après-midi que les enfants, de retour des champs, ont fait cette découverte macabre et ont alerté le voisinage. La victime, Mouhamadou Samba Kambé, âgée de 33 ans, est née à Dakar et est détenteur d'un permis de conduire de type ordinaire.

Les éléments de la 43e compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou, appuyés par les gendarmes de la brigade de Bounkiling ainsi que le maire Malang Sény Faty, se sont dépêchés sur les lieux du sinistre. Ils ont établi le constat et ouvert une enquête sur les mobiles ou intention antérieure du défunt. Outre la carte d'identité nationale et le permis de conduire, une somme de 159.000 F Cfa a été également trouvé sur le défunt; mais ce qui n'est pas encore trouvé, ce sont les parents car, sur place à Madina Wandifa, la victime n'est pas connue des populations et seuls quelques-uns déclarent vaguement l'avoir aperçu ces deux derniers jours dans les gargotes pour se restaurer.

Des témoignages recueillis auprès des proches de la famille révèlent le meurtre de son épouse la veille. Elle a été enterrée le samedi, le jour même où le jeune homme s'est tué à Madina Wandifa.

La question sur les raisons de ce choix extrême (le suicide) au lendemain de la mort de sa femme reste sans réponse. Cependant, les mêmes sources font savoir que depuis la mort de la femme, le jeune époux, marié le 31 décembre 2016 avec la défunte, a disparu sans mot dire à la famille. Ce qui laisse présager beaucoup de doute sur cette obscure affaire. Une autorité proche de la famille nous a appelés pour en savoir plus mais, en revanche, elle dit ne pas être en mesure de nous raconter les circonstances de la mort de la femme pour discrétion à laquelle il est tenu. Le corps sans vie de Mouhamadou Samba Kambé déposé à la morgue du centre hospitalier régional de Sédhiou pour autopsie et autres précisions est levé hier, dimanche, en fin d'après-midi, par les parents de la victime.