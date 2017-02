Sénégal: Week-end des Lions - Sadio Mane claque un double, Saliou Ciss et Moussa Sow buteurs

L'international Sénégalais, Sadio Mané a retrouvé ses marques dans le championnat de Premier League en conduisant Liverpool à la victoire (2-0) contre Tottenham pour le compte de la 25ème journée Liverpool (4ème). Son club revient ainsi à un point de son adversaire.

De retour à Can avec amère élimination des Lions en quart de finale, la nouvelle coqueluche des Reds était attendue. Il a répondu de la meilleure des manières, samedi, en signant un doublé en moins de trois minutes.

Lancé d'abord seul dans l'axe, l'international sénégalais a réussi à prendre de vitesse ses adversaires pour battre le portier Hugo Lloris et ouvrir le score (16e). Deux minutes après, il ne tarde pas à aggraver la marque suite à une belle phase de jeu (2-0, 18 min).

Moussa Sow, son compère dans l'attaque des Lions poursuit également sa bonne dynamique dans le championnat turque. L'attaquant de Fenerbahce a ouvert le score de son équipe lors du déplacement sur la pelouse de Bursaspor (1-1).

Dans le championnat français, Saliou Ciss de Valenciennes a également marqué son retour et s'est à nouveau illustré par un but inscrit lors de la 25ème journée de Ligue 2. Menée trois buts à zéro par Ajaccio, l'équipe de Valencienne a pu compter sur le défenseur latéral des Lions pour réduire le score grâce à un deuxième but qu'il a inscrit à la 67ème min. C'était suite au premier inscrit par son compatriote et attaquant, Mouhamed Ndao. C'est le 5ème but de la saison pour le défenseur des Lions en championnat de Ligue 2.

En Série A italienne, Babacar Khouma de la Fiorentina, s'en est aussi allé de son but pour le compte de la 24ème journée. Il a marqué le deuxième but de son équipe face à Udinese. Son 5ème but de la saison