Sénégal: Victoire du camp présidentiel aux législatives 2017 - Oumar Gueye affiche son optimisme

Sur les raisons d'un tel optimisme, l'ex-compagnon d'Idrissa Seck, président de Rewmi, évoque le bilan du président de la République, Macky Sall. Pour lui, «les résultats du président Macky Sall, au plan économique et social, sont là pour étayer cela». Comme argument, Oumar Guèye laisse entendre que les Sénégalais peuvent faire la différence entre les 4 ans passés au pouvoir par le président Macky Sall et tout ce qui s'est passé avant. Donc, à son avis, il y a une évolution exponentielle dans tous les secteurs. «Les indices sont là pour le démontrer et le Sénégal est respecté au niveau intérieur comme au niveau extérieur», étaye-t-il. Qui plus est, selon lui, le feedback des populations révèle que dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, des pistes rurales, etc, les populations rurales expriment leur satisfaction.

La mouvance présidentielle, regroupée au sein de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (Bby) affiche la confiance pour les élections législatives prochaines, prévues pour ce 30 juillet. Ou du moins, c'est l'impression que semble donner le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Oumar Guèye. En effet, l'invité de Baye Omar Guèye, à l'émission politique Objection de la radio Sud Fm du dimanche 12 février, indique que «ces législatives, nous les abordons avec optimisme». De l'avis du ministre, la coalition Bby disposera d'une majorité à l'Assemblée nationale qui permettra au président Macky Sall d'avoir un second mandat. Très sûr de lui, il révèle que «la cohabitation ne fait pas partie de notre vocabulaire parce que nous sommes persuadés qu'il n'y aura pas de cohabitation».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.