Sénégal: Nioro / Législatives et unité au sein du parti au pouvoir - Les responsables apéristes sonnent la mobilisation

Les responsables de l'Alliance pour la République (Apr) du président Macky Sall ont été à l'origine d'une forte mobilisation samedi dernier, dans la commune de Nioro. Convoquée sur l'initiative de Kéba Bâ, un responsable de la seconde génération, cette rencontre que présidait le ministre-conseiller Assane Diop a réuni la plupart des responsables d'envergure du département de Nioro.

En prélude aux législatives prévues pour le 30 juillet prochain, la rencontre qui enregistrait la présence du directeur de l'Aprosi Djim Momath Bâ, du président du Conseil départemental de Nioro Momath Sow « Malaw », de Daha Diallo, responsable des jeunes à Wack Ngouna, de Ousmane Thiam « Domaine » qui était le parrain d'honneur entre autres,avait pour objectif de réunir toute la famille apériste du département de Nioro autour de l'essentiel.

En l'occurrence, bâtir une forte unité autour du président Macky Sall et poser les premiers jalons d'une victoire de la mouvance présidentielle, le 30 Juillet prochain. Outre ces considérations et autres besoins, les militants de la majorité ont aussi aménagé ce genre de tribune pour se sensibiliser mutuellement, autrement dit se parler un langage franc, non seulement pour remporter les futures échéances électorales, Législatives de 2017 ou Présidentielle de 2019, mais plutôt pour mettre sur l'ensemble des unités apéristes du pays et particulièrement dans le département de Nioro, une autre formule politique basée sur un dialogue direct et permanent entre ceux qui sont aujourd'hui considérés les plus hauts responsables du parti et les plus petits militants. Et cela, pour que les militants de la base ne peinent plus à joindre, à des moments privilégiés, leurs responsables et qu'ils puissent bénéficier d'un soutien permanent de ces mêmes personnes à leur endroit. Ainsi, même si pour Mounirou Ly qui représentait le ministre Diène Farba Sarr, « la vision du chef de l'Etat doit être traduite en mission et ensuite en plan d'actions ».

Les personnes qui se sont succédé au micro, Djim Momath Bâ, Malaw Sow, Ousmane Thiam ont tous sensibilisé pour une inscription massive aux listes électorales et à l'obtention de la carte nationale d'identité biométrique /Cedeao, seul gage pour offrir une majorité parlementaire confortable au président Macky Sall et assurer sa réélection en 2019. Les Apéristes de Nioro ont toutefois considéré que, d'ici les élections du 30 juillet prochain, l'heure n'est plus aux attentes, mais plutôt à faire bouger toutes les sensibilités afin de dérouler un large programme de sensibilisation sur les réalisations du président Macky Sall et un tapage ininterrompu sur les projets dits révolutionnaires que le président de la République a exclusivement réservés au département de Nioro, durant ce septennat.