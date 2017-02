Congo-Kinshasa: Emmanuel Macron - Le candidat qui bouscule l'échiquier politico-médiatique français.

Les Français ont besoin de renouveau. Ils pensent que les machines politiques sont grippées et ils croient en Macron qui veut briser la résistance française au changement de fond en empruntant des solutions aux deux bords (gauche et droite), sur l'immigration, sur le protectionnisme et sur l'identité. Il veut se positionner au-delà des clivages pour adapter sa pensée progressiste à l'économie moderne.

Le candidat mobilise les foules. Une démonstration de force tranquille. De meeting en meeting, il suscite une explosion d'enthousiasme et d'espoir chez les Français. Il sait user d'un langage simple, clair, efficace et sans langue de bois pour parler politique.

« Le nouveau clivage politique est entre ceux qui ont peur de la mondialisation et ceux qui voient la mondialisation comme une opportunité, ou au moins comme un cadre pour une politique qui tente d'offrir un progrès pour tous », assure l'ex-locataire de Bercy ( siège du ministère de l' Economie et des Finances).

Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (2001), et de l'ENA, promotion Léopold Sédar Senghor (2004). Il n'est soutenu par aucune machine ayant des relais sur le terrain et dans les conseils locaux. Il est enfin marqué au fer par sa fonction de banquier d'investissements, loin des préoccupations des petites gens.

Emmanuel Macron n'a pas quarante ans, n'a jamais été élu, et se dit au dessus des partis, ni de droite ni de gauche. Pourtant, l'ancien ministre de l'économie de François Hollande est incontestablement la figure politique qui monte et qui n'en finit pas de bousculer l'échiquier politico-médiatique français en faisant bouger les lignes. Il est aujourd'hui un des favoris à l'élection présidentielle française.

