Congo-Kinshasa: Un faux débat

La Majorité présidentielle ne veut pas se ranger sur le chemin de la paix et de la concorde nationale tel que tracé par l'Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. Pourtant, ce compromis a été salué par toute la nation congolaise et par la Communauté internationale pour le simple fait qu'il permet un processus électoral apaisé entre les acteurs politiques majeurs.

Habituée à des stratagèmes pour ses visées louches, la famille politique du Chef de l'Etat multiplie des blocages depuis la signature de cet arrangement politique. Son objectif est de retarder le plus longtemps possible la marche vers des élections devant assurer l'alternance au sommet de l'Etat à la fin de cette année.

Depuis la signature du compromis global du Centre interdiocésain, la MP ne fait que détourner l'attention des Congolais avec des faux débats. D'abord, une polémique stérile a bouffé du temps sur le mode de désignation du Premier ministre qui doit sortir des rangs du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Ensuite, la MP s'est battu, bec et ongles, pour que la présidence du Conseil national de suivi de l'Accord (CNSA) revienne, non pas au Rassemblement, mais plutôt au MLC avant de se raviser.

En quête de tout ce qui peut bloquer la mise en œuvre de l'Accord du Centre interdiocésain, la MP cherche, enfin, à tirer un gain politique de la mort d'Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS et du Comité des sages du Rassemblement. Pour la MP, Tshisekedi mort, le poste de président du CNSA ne doit pas être accordé « automatiquement » au prochain président du Rassemblement.

Or, l'Accord du Centre interdiocésain stipule expressément que « le CNSA sera présidé par le président du Comité des sages du Rassemblement ». Cette disposition ne devrait souffrir d'aucune contestation, mais ça serait sans compter avec la mauvaise foi de la MP. Des cadres de cette composante politique estiment qu'il faudra requalifier cette décision dûment acceptée par les parties signataires.

Un faux débat signé par la MP dans le but de distraire les Congolais, mais surtout de torpiller le compromis facilité par les évêques membres de la CENCO.