Ce qui en substance ne réconforte pas ses proches qui aspirent plutôt à une amnistie totale pour leur défunt père et ami. Mais également pour rendre une justice équitable à ces faits tels qu'ils se sont déroulés en Mai 1963 et en informer les nouvelles générations, suivant un langage de vérité.

Dans la même veine, le partenariat plaide la réouverture d'une audience pour un nouveau jugement de l'affaire Waldiodio Ndiaye et la réhabilitation juridique et sociale et ce personnage considéré comme le premier pionnier de l'Indépendance au Sénégal.

Le Mouvement pour la renaissance de Waldiodio Ndiaye, en partenariat avec le lycée « Waldiodio Ndiaye » de Kaolack et l'Association intitulée « Wakeur Sémou Djimit Diouf », ont lancé samedi dernier, en direction des populations et de l'Etat du Sénégal, une pétition pour le baptême de l'ancienne place « Protet », devenue aujourd'hui place de l'Indépendance, la place « Waldiodio Ndiaye ».

