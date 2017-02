Finalement, les regrets seront plutôt du côté des hommes de l'entraineur de Horaya Ac Victor Zvunka qui terminaient mieux la rencontre. Pas de vainqueur donc et le nul fait, au vue de la configuration du match, plus les affaires de la formation guinéenne.

Avec l'entrée de Cheikh Faye à la place de Remi Nassalan et surtout celui de l'attaquant Lamine Mbaye à la place de Chérif Bayo, l'Us goréenne installe un jeu plus construit sans pour autant être tranchant sur les phases offensives.

Après cette chaude alerte, les visiteurs profitent de la fébrilité des hommes Aly Male, pour mettre la pression et se procurer les meilleures opportunités. Comme sur cette perte de balle conclue par un but Dramane Nikiema que l'arbitre bissau-guinéen refuse à la 13e.

