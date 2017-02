Sénégal: Ousmane Tanor Dieng - «Toute ma vie, j'ai assume mes actes»

«Toute ma vie, j'ai assumé mes actes». C'est ce qu'a déclaré Ousmane Tanor Dieng samedi à l'Université Cheikh Anta Diop à l'occasion de la sortie de la 3ème promotion du système LMD de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop dont il était le parrain..

C'est à une leçon inaugurale que s'est livré le Président du Haut Conseil des Collectivités territoriales, M. Ousmane Tanor Dieng, le samedi 10 février 2016 à l'Université Cheikh Anta Diop à l'occasion de la sortie de la 3ème promotion du système LMD de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop dont il était le parrain.

Politique, éducation, société, rien n'a échappé à Ousmane Tanor Dieng qui a invité les récipiendaires à s'inspirer des valeurs de la société sénégalaise pour construire leur avenir.

«Je sais qu'il y en a parmi vous qui se sont engagés en politique et que d'autres le feront plus tard. Faites le si vous en ressentez la nécessité. Faites le si vous en avez l'énergie, mais ne vous engagez jamais dans l'aventure.

Ne vous laissez pas voler les valeurs essentielles de la vie car ce sont ces valeurs qui doivent guider votre engagement au service de notre pays», a-t-il dit à une assistance composée en majorité de jeunes étudiants.

«Tout au long de mon engagement politique et aujourd'hui plus que jamais, j'ai assumé mes actes. Je me suis évertué à rester authentique et loyal. J'ai toujours veillé à rester fidèle à notre pays et à ses valeurs de retenue, de dignité, de Kersa, de Soutoura.

Je le tiens de mon éducation. On peut être en désaccord avec moi sur ce que je dis ou sur les positions que je défends. C'est la démocratie mais personne ne me prendra en défaut de loyauté vis-à-vis des valeurs qui m'ont été transmises » a t -il ajouté.

L'actualité politique s'est aussi invitée au discours du Président du HCCT

«En politique, on ne fait pas la guerre. Je ne fais pas la guerre. Je cherche à convaincre pour faire triompher mes idéaux et mes convictions. Je peux avoir des adversaires politiques mais jamais d'ennemis.

J'ignore jusqu'à l'idée de la haine qui est la pire ennemie de la démocratie. La démocratie dépérit quand la violence devient le recours systématique à la place du débat d'idées, de la réflexion.

C'est sans doute l'une des principales causes de la crise actuelle de la politique dans notre pays et les plus jeunes en sont les principales victimes », a-t-il dit en allusion aux évènements que sa formation politique, le Parti socialiste a connus récemment.

Et d'ajouter : « Toute ma vie, j'ai assumé mes actes. Je suis resté authentique, loyal. Je le tiens de mes racines serere, de mon éducation.

Je ne triche pas avec les autres. On peut être en désaccord avec moi sur ce que je dis ou sur les positions que je défends. C'est la démocratie mais personne ne me prendra en défaut de loyauté vis-à-vis des valeurs qui m'ont été transmises ».

Ousmane Tanor Dieng a par la suite salué le rôle inestimable de la jeunesse dans la marche du pays. « Quand l'essentiel est en jeu, j'ai toujours observé que la jeunesse était présente au premier rang.

Elle comprend plus vite, parce qu'elle a moins besoin de réflexion, pour être sensible aux réalités et aux dangers. Elle se mobilise plus spontanément et plus rapidement que le reste du pays.

On l'a vu souvent notamment dans ses réponses politiques, économiques, sociales aux questions que se pose le pays » a-t-il déclaré invitant les pouvoirs publics à mieux encadrer les jeunes.

Il dit souhaiter que «dans les années qui viennent, notre pays se donne davantage de moyens d'assurer un avenir à notre jeunesse et de participer à son encadrement».