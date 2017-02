Sénégal: Attaques contre Moustapha Niasse - L'Afp s'érige en bouclier

Mieux, lit-on dans la note, « le Csa adresse ses remerciements et ses encouragements au Président Macky Sall qui, tout en continuant à dérouler sa vision du développement concerté, fait face avec courage et lucidité à des pyromanes, incapables de se hisser à la hauteur des enjeux, même quand ceux-ci concernent les intérêts stratégiques de notre pays ».

Dans la note, « le CSA a exprimé sa profonde indignation, suite aux attaques inconsidérées, voire veules et viles dont Monsieur Moustapha Niasse, Secrétaire général de l'AFP et Président de l'Assemblée nationale fait l'objet depuis quelques semaines ».

Les attaques dont a fait l'objet le président de l'Assemblée nationale, non moins Secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès (Afp), ne sont pas du goût de ses poulains. Dans une communiqué en date d'hier, le Comité stratégie et action (Csa) del'Afp a déploré les attaques contre leur patron.

