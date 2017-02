Centrafrique: À Bangui, les milices font leur loi

En Centrafrique, la restructuration des groupes d'auto-défense inquiète, particulièrement dans le quartier de PK5, dans le 3ème arrondissement de Bangui. Ce secteur avait retrouvé progressivement un calme relatif, mais les groupes d'autodéfense, des sortes de milices de citoyens armés censés favoriser la libre-circulation des biens et des personnes, y font parfois régner la terreur. Les affrontements entre bandes et forces de l'ordre ne sont pas rares, ainsi que les vols. Le cas le plus récent est celui de Youssouf Sy dit "BIG MAN", accusé d'entretenir les violences dans le quartier. Il a été tué lors d'une opération des sécurité. Mais des civils ont aussi été tués: deux passants et un pasteur.

