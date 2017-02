Cote d'Ivoire: Mais où est passé ADO?

Pas de communication officielle sur la santé du chef de l'État. Pourtant sous le poids de son âge avancé, 75 ans depuis le 1er janvier dernier, Alassane Ouattara reste un président vulnérable.

Le président travaille et est au "four au moulin... " (Joël N'Guessan)

Avec la nomination récente d'un vice-président, le président se fait de plus en plus rare. Ce qui ajoute de l'eau au moulin de ses détracteurs et adversaires politiques qui mettent en cause son état de santé dans un contexte social tendu. En Côte d'Ivoire, on ne parle pas toujours de la santé du président comme on pourrait parler de celle d'un artiste. Dans sa famille politique, au Rassemblement des Républicains (RDR), le président Alassane se porte très bien et il est toujours à la barre mais ce n'est ce que ses détracteurs.