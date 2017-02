Sénégal: Dénonciations du juge Ibrahima Hamidou Dème sur la justice sénégalaise - Mame Adama Gueye confirme

Mame Adama Guèye estime qu'il faut, par conséquent, prendre acte de ce qui a été dit afin d'avancer. Mieux, conformément à la promesse du ministre de la Justice, il est d'avis qu'il faut convoquer les assises de la justice dans une approche inclusive, pour une prise en charge holistique de l'ensemble des problèmes de la justice. Et d'indiquer d'ailleurs que c'est l'occasion de dépasser la seule question convoquée par le juge Dème, qui se limite à la question de la carrière des magistrats, une dimension du problème. Pour lui, «aujourd'hui, les conditions objectives d'un indépendance de la justice ne sont pas totalement réglés». Toutefois, Mame Adama Guèye est contre l'idée de toute rupture entre l'Exécutif et le Conseil supérieur de la magistrature. «Parce que c'est l'Etat qui est garant du bon fonctionnement de la justice», avance-t-il. Donc, il pense que, comme le juge l'a proposé, il faut l'ouverture dudit conseil.

