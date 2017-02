Sénégal: Sédhiou / 7e édition de la ziarra annuelle de Cheikh Sanoussy Sall - Diareng rend hommage et sollicite les services sociaux de base

De nombreux fidèles musulmans et disciples de la famille Sall du Pakao ont convergé, avant-hier, samedi 11 février à Diareng, à l'occasion de la célébration de la 7e édition de la ziarra annuelle de feu Cheikh Sanoussy Sall. Plusieurs sujets ont été abordés dont la paix, la tolérance et divers axes porteurs du développement local durable.

Les familles Sall de Diareng, du Pakao, du reste des régions du Sénégal et de la diaspora ont convergé, le week-end dernier à Diareng, à l'occasion de l'an sept de la commémoration du rappel à Dieu de leur vénéré Cheikh Sanoussy Sall. Celui-ci est venu du Fouta pour s'installer dans cette partie de l'Est de Sédhiou pour contribuer au rayonnement de l'Islam. Cette ziarra organisée en sa mémoire en février de chaque année, constitue des moments forts de plaidoyer pour la paix et le développement local.

Nouha Seydi Sall, le porte-parole de la famille Sall de Diareng a déclare: «comme chaque année, nous avons prié pour le repos de l'âme de notre vénéré et érudit Cheikh Sanoussy Sall. Les pèlerins sont venus de plusieurs régions du Sénégal, de la Guinée-Bissau, de la Gambie et d'ailleurs pour partager ensemble ces moments de souvenirs et de prières. Nous avons prié pour la paix définitive en Casamance, partout au Sénégal en souhaitant au Chef de l'Etat Macky Sall toutes les chances pour mieux gouverner notre pays».

Accéder à Diareng et autres localités environnantes relève d'une gymnastique acrobatique, d'où les appels multiples à la construction des pistes de production. «Nous n'avons pas de routes et l'enclavement nous asphyxie à tous points de vue et en toutes saisons. Le barrage de Diopcounda, construit par Aliou Souané, a cédé, le bac de Sédhiou en mauvais état. Vraiment, c'est préoccupant, avec les femmes enceintes et les malades qui meurent en cours d'évacuation sanitaire».

Le porte-parole de la famille Sall de Diareng sollicite également une attention particulière des pouvoirs publics en matière de prise en charge sanitaire par la construction et l'équipement d'un poste de santé moderne. Pour l'ensemble des doléances ci-haut exprimées, les populations du Pakao souhaitent un traitement diligent afin de s'affranchir des trappes de la pauvreté et de la vulnérabilité qui avilissent le vécu quotidien.