La centrale est conçue pour opérer sur le mode 'base' et 'semi-base', ce qui permettra une meilleure flexibilité. Ces nouveaux générateurs contribueront également à l'intégration des énergies renouvelables dont solaire et éolienne.

L'installation de ces générateurs est en ligne avec la politique du CEB de fournir à la population une alimentation en électricité fiable, sure, de qualité et abordable. Ce processus s'inscrit également dans la logique de consommer moins d'énergie tout en sécurisant la fourniture en énergie électrique.

Deux des générateurs Pielstick sont déjà hors de service étant devenus obsolètes et les quatre autres ont atteint la fin de leur cycle de vie et vont être remplacés par les nouveaux générateurs.

La centrale thermique de St Louis est située aux alentours de la zone industrielle de Plaine Lauzan à environ trois km de Port Louis. La centrale était équipée de six générateurs Pielstick et trois générateurs Wartsila ayant une capacité totale de 77 MW.

Au coût de Rs 4,2 milliards, le projet est financé par la Banque africaine de développement. Mott MacDonald de l'Irlande est le consultant responsable pour les services de préparation, d'évaluation et d'allocation du contrat ainsi que la gestion du projet et la supervision du site.

Le contrat a été alloué par le Central Electricity Board (CEB) à Burmeister and Wain Scandinavian Contractor A/S du Danemark en mars 2016 et les travaux prendront fin vers fin septembre 2017. La livraison et l'installation des équipements se poursuivent actuellement.

Copyright © 2017 Government of Mauritius. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.