Burkina Faso: 72 heures pour réclamer un fond de soutien

Et de dire que si le gouvernement ne tient pas ses engagements, un mot d'ordre sera lancé, mais cette fois ci pour une grève de 72 h à compter du 1ermars 2017. Toutefois, si leur requête n'est pas entendue, le mot d'ordre sera reconduit pour 120 heures, ensuite pour 2 semaines et enfin en grève illimitée à compter du 17 avril 2017.

Les agents du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ont déserté ce lundi 13 février 2017 les bureaux, pour exprimer leur mécontentement au non-respect du protocole d'accord signé le 24 janvier 2017 entre le gouvernement, l'Unité d'Action Syndicale (UAS) et le Syndicat national des agents du ministère de l'industrie, du commerce et de l'Artisanat (SYNAMICA).«Nous nous sommes réunis ce matin pour exprimer notre ras-le-bol à travers ce sit-in de 72 h suite à la remise en cause des engagements que le gouvernement a pris dans le protocole d'accord»a indique le secrétaire général du SYNAMICA, Daouda Ouédraogo.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.