Cameroun: Bamenda - Des jeunes boudent le 11 février

Les autorités du Nord-Ouest ont dû recourir à une remise de prix pour allonger un rendez-vous boycotté par les jeunes. Des échauffourées à Ndop et une tentative d'incendie étouffée à l'Université.

Quarante-cinq minutes. Une heure tout au plus, en intégrant les parades d'entrée et de sortie des autorités. Voilà le temps qu'a duré la totalité des cérémonies relatives à la célébration de la 51ème édition de la fête de la jeunesse dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest.

Samedi, 11 février 2017, la Commercial avenue de Bamenda où se trouve la place des fêtes, a été prise d'assaut tôt le matin par les forces de l'ordre. Sur un rayon de 200m, l'accès était refusé à tout citoyen inconnu d'un fichier que l'administration semblait tenir.

De nombreux curieux, qui voulaient accéder au boulevard du défilé, ont dû rebrousser chemin, après parfois avoir été effrayé par la soldatesque. Personne n'avait l'air de blaguer.

A la tribune, se sont installés les responsables des divers démembrements de l'Etat et des hauts gradés de l'armée et de la police en civil.

Au total, il a fallu 12 mn pour assister au défilé des jeunes, représentés au niveau de l'éducation de base par l'Ecole publique francophone du camp militaire, qui a produit deux carrés d'environ 20 écoliers.

Les lycées bilingues de Bamenda (10 élèves pour un effectif enregistré de 4.100), de Down Town (20 sur plus de 2.000) et de Bayele (environ 40) représentaient les Enseignements Secondaires. Des carrés d'étudiants parmi lesquels on soupçonne des charters et des éléments jeunes des forces de police complètent le tableau

Aucune école privée, aucun parti politique. Les participants au défilé sont arrivés sur la place des cérémonies pour le primaire à bord d'un camion militaire et pour les autres dans les bus d'une compagnie inconnue des opérateurs du transport de la ville. Des hommes en armes étaient installés au dessus de ces autobus et à l'intérieur.

Pour donner du contenu à la fête, les autorités ont procédé à la remise pendant une trentaine de minutes de 10 prix à des personnes ou groupes qui se sont distingués dans la région, comme le major du general certificate of education (Gce, équivalent anglophone du Baccalauréat) pour la session 2016 et les équipes de football Yong Sports Academy et Bang Bullet Fc. Des efforts qui n'ont pas tué le temps.

A Bamenda, on rappelle que le rendez-vous du 11 février dure, même avec Adolphe Lele Lafrique Tchoffo comme gouverneur. En 2015, les cérémonies avaient pris plus de cinq heures. Charters,insécurité, incendie

La fête de la jeunesse se célébrait dans un contexte marqué par un nouvel appel à la ville morte. Ce samedi 11 février, les leaders de la contestation avaient appelé les habitants de la zone anglophone du Cameroun à rester chez eux.

Les commerçants devaient garder leurs boutiques fermées et tout faire pour boycotter la fête de la Jeunesse, qu'ils considèrent comme une falsification de l'histoire du Cameroun. Pour eux, le jour de la réunification des Camerouns coloniaux ne peut pas héberger une telle fête.

L'avant-veille, 9 février 2017, à Ndop, dans le Ngoketunjia, des échauffourées ont fait au moins un mort, selon des sources sécuritaires.

Des protestataires ont dispersé à l'aide des cailloux des élèves qui essayaient la répétition du défilé. Les forces de l'ordre ont interpellé des suspects que la population a voulu libérer aussitôt et la situation a dégénéré. Plusieurs personnes ont été blessées.

Les mesures de sécurité ont été renforcées dans une région où l'on craignait des attaques sur certaines cibles ou sur la place des fêtes. Un incendie a été contenu au campus de l'Université de Bamenda, à Bambili, par des gendarmes en faction. Un bloc de toilettes a été consumé.

Pour leur part, les contestataires ne voulaient pas que le gouvernement importe des défileurs de circonstance, pour gonfler les rangs.

La veille, 10 février 2017, une rumeur faisait état du refoulement à partir d'Akum, dans la localité de Santa, de charters à bord de minibus Coaster, en direction de Bamenda.

L'information n'a pas été confirmée, mais ceux qui se sont engagés sur la route de Fontem (Sud Ouest), à partir de Dschang, ont rebroussé chemin, conseillés par des riverains prudents.