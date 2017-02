Congo-Kinshasa: Rennes-Nice - Firmin Mubele Ndombe titularisé

Pour cette rencontre, les actions offensives n'ont pas été difficiles en présence de Firmin Mubele. Rennes a réussi à inscrire deux buts en première période. Morgan Amalfitano a été le premier à ouvrir le compteur but à la 7ème minute. A la 21ème minute, Giovanni Sio a doublé la mise à l'avantage de son club. Le Congolais a failli inscrire le troisième but. La réduction du score est intervenue à la 59ème minute par Anastasios Donis. L'égalisation de Nice est intervenue à la 81ème minute par Valentin Eysseric

Une très belle entame pour les Congolais qui a vite intégré le groupe et s'est adapté avec ses nouveaux coéquipiers. En l'occurrenceDanze, Mendes, Gnagnon, Sio et les autres. Le Léopard a réussi à imposer son physique avec sa vitesse et sa technicité. L'équipe adverse était en sérieuse difficulté pour gagner le duel.

