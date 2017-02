Congo-Kinshasa/Gabon: CAF-C1/C2 - V. Club arrache la victoire, Renaissance ramène un nul

Le FC Renaissance du Congo a également réalisé un bel exploit. Pour son tout premier match international, les Kinois ont réussi à tenir en échec les Gabonais du FC Akanda (0-0), en match aller des préliminaires de la Coupe de la CAF. Une entame qui ne peut que satisfaire les Orange de Kinshasa. Mais, un match nul ne doit pas les distraire et de les éloigner de leur objectif. En cas de match nul avec but à Kinshasa, Renaissance s'arrêtera à cette étape de la compétition.

L'unique but de la partie était l'œuvre de Francisco Obama à la 36ème minute. Un but qui a rassuré le groupe d'Ibenge qui ne pouvait que gérer cette avance à défaut d'une deuxième réalisation qui n'est finalement pas arrivée malgré plusieurs actions intéressantes mais non concrétisées par Etekiama et ses coéquipiers.

La victoire de V. Club sur Royal Leopard (1-0) et le match nul de Renaissance contre FC Akanda (0-0) en déplacement est un signal fort que lancent les clubs kinois. La manche retour est prévue le week-end du 17, 18 et 19 février.

