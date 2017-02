Mali: Après plus d'un mois de grève, les magistrats reprennent le travail

Le magistrat n'a pas souhaité préciser les montants dont il était question pour ces augmentations car des négociations sont encore cours et les magistrats espèrent pouvoir obtenir plus. « Je crois que les députés sont en train de montrer leur bonne foi et un accord sera obtenu », a assuré le vice-président du Syndicat autonome de la magistrature du Mali.

C'est la fin de la grève illimitée pour les magistrats maliens après plus d'un mois de protestation. Un accord a été signé entre le gouvernement et les syndicats de magistrats afin de permettre une reprise du travail, mais les négociations se poursuivent.

Les magistrats maliens ont repris le travail ce lundi 13 février après plus d'un mois de grève. Ils ont accepté de mettre un terme à leur mouvement de protestation, qui paralysait les tribunaux. Les magistrats demandaient notamment des augmentations de salaire et des primes.

