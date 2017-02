Le village natal du président Roch Kaboré, Tuiré, a accueilli un monde fou dont beaucoup de personnalités, de parents, amis et connaissances, le dimanche 12 février 2017, à l'occasion de la célébration des funérailles de Mme Kaboré née Rapademnaba Antonine, sa mère.

Cette manifestation funéraire a débuté le samedi 11 février 2017 par une veillée au domicile du président à Tuiré, une localité située à 12 km de Zorgho. Il s'agissait de prières et de messes pour le repos de l'âme de la mère du chef de l'Etat, décédée le 7 mars 2015 à l'âge de 83 ans. Des solennités religieuses catholiques se sentaient partout : les différentes chorales venues des quatre coins du diocèse de Koupéla et de la paroisse Notre Dame de Fourvière de Pouytenga, ont tenu en halène les invités pendant les prières.

La cantatrice Hado Korgho Léontine, a presté aussi avec des chants de funérailles, la nuit du samedi. Parmi les personnalités, on pouvait noter la présence de la quasi-totalité des membres du gouvernement, conduits par le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, les présidents d'institutions nationales et internationales, les corps diplomatique et consulaire, le Chef de file de l'opposition, le président de l'Assemblée nationale, le Cardinal Philippe Ouédraogo accompagné par les évêques de Fada, Kaya, Tenkodogo et Koupéla bref, tout le clergé. De fortes délégations venues de France, de Lourdes, du Togo et des autres pays de la sous-région ont communié avec la famille présidentielle.

Le 12 février au matin, deux heures avant le début de la messe, le président Kaboré s'est rendu à l'église pour d'abord prier en compagnie de son épouse, son père Bila Charles Kaboré et bien d'autres membres de la famille. C'était dans l'église notre Dame de Lourdes de Tuiré, inaugurée seulement le samedi 11 février, donc la veille. Selon M. Souleymane Kaboré, un membre de la famille, ce nom a été donné à l'église pour rendre hommage à la disparue qui partait régulièrement à Lourdes avec son mari pour des pèlerinages.

Ce sont les évêques de Kaya et de Koupéla qui ont célébré la messe à Tuiré. Là encore, les différentes chorales ont chanté et les fidèles ont prié pour que le bon « Dieu accorde à la maman, le repos éternel et que brille sur elle la lumière de sa face ». Dans la soirée, le grand chansonnier Zougnazagmda, fera encore parler de lui à travers des chants funéraires.