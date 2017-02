Congo-Kinshasa: Viareggio 2017 - l'AC Ujana dans le groupe du Milan AC

Pour sa première participation en 2016, l'AC Ujana faisait partie du groupe 5. Ujana battait Cagliari U19 par deux buts à un, avant de faire deux matchs nuls (2-2 contre Ascoli U19 et 2-2 face à AC Milan U19). Ayant terminé en première position de son groupe avec 5 points, Ujana n'avait pas pu faire le point en huitièmes de finale face à l'Inter de Milan, balayé par zéro but à cinq. La belle prestation d'Ujana lors de ce tournoi a suscité l'intérêt des recruteurs. Ainsi, le jeune Nathan Buaka, par exemple, a vivement intéressé Torino en Italie au point de signer chez les U18.

Il s'agit d'une compétition de football organisée en Italie depuis plusieurs années à l'intention des équipes de jeunes issus des centres de formation. Cette édition 2017 se déroulera du 13 au 29 mars en Italie. Et l'AC Ujana se retrouve dans le groupe 7 assez abordable avec l'AC Milan (Italie), Begrano (Argentine), et La Spezia (Italie) demi-finaliste de l'édition 2016 du tournoi. À Kinshasa, on pense déjà du côté des responsables de cette équipe à concocter un programme de préparation idoine pour une participation réussie à cette compétition de football des jeunes.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.