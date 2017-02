Congo-Brazzaville: Saint-Valentin - L'IFC organise un « Bal à lire » pour le bonheur des amoureux

À l'occasion de la Saint-valentin, le 14 février, l'Institut Français du Congo(IFC), organise à partir de 19 heures, un « Bal à lire » avec entrée libre. Une solution pleine de charme et d'originalité qui permet aux amoureux de passer une bonne fête.

Le 14 février rime avec la fête des amoureux, et chaque année à l'approche de cette date les questions, fusent dans la tête des gens, où aller, que faire, quoi offrir à son amour etc...

Cette année, l'IFC va célébrer l'amour à sa manière en faisant le temps d'une soirée, de sa salle de spectacle un cabaret. Il va organiser un « Bal à lire » afin de permettre aux amoureux de passer une ambiance à contre-courant pendant cette traditionnelle soirée romantique. À cet effet, l'IFC leur invite à voyager dans les méandres de l'amour, de l'incandescence des premières rencontres aux déchirements de la séparation, du libertinage à la douceur d'aimer. Pendant cette journée, les mots d'amour, littéraires, épistolaires ou poétiques dialogueront aves des musiques et chansons désormais intemporelles.

Et au cours de ce « Bal à lire », des textes choisis de Luis Aragon, Marguerite Duras, Tchicaya U'Tamsi, Casanova, Romain Gary, Marcelle Sauvageot, André Gorz, Sarah Kane ou Roland Barthès, des extraits de correspondances de Frida Kahlo et Diego Rivera, de Sand et Musset, feront écho aux mélodies du monde entier, de Besame Mucho à Orly en passant par quelques rumbas ensorcelantes et Slows langoureux.

Ava, Merveille, Gilles, Loïc, Hardy, Alexandra, Lifti, Orlande, Raquel, Tatiane, Apens, Papy et Elvis, pour la plupart, membres de l'atelier théâtre de l'IFC, prêteront leur voix aux autres. Gaël Manangou, Gacha Mounguet, Brice Mizingou, Mohamed Sylla et Lionel Kombo de Bayonne, leur répondront en musique.

Notons que ce « Bal à lire » sera fêté avec le plaisir de l'écoute et de la danse, car l'événement sera littéraire et musicale. Les non amoureux pourront se consoler en profitant d'une soirée football avec l'affiche de la Ligue des Champions PSG - Barcelone.