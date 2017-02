Swaziland/Congo-Kinshasa: Ligue des champions - V.Club bat Royal Leopards à Mbabane

Trente-deux équipes accéderont en seizièmes de finale à l'issue du tour préliminaire de cette 22e édition de la Ligue des champions d'Afrique. Et les clubs qualifiés après les seizièmes de finale seront repartis dans quatre groupes de quatre équipes chacun au terme d'un tirage au sort. Les deux premiers de chacune des quatre poules s'affronteront ensuite en quarts de finale dans une phase d'élimination directe pour atteindre les demi-finales et ensuite la finale de la Ligue des champions. C'est la nouvelle formule de cette compétition mise en place par la Confédération africaine de football.

Notons que V.Club a intensément préparé cette rencontre d'abord au pays et ensuite en Afrique du Sud, avant de joindre la capitale swazie. L'entraineur principal de V.Club, Florent Ibenge, qui était retenu en équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des nations où il remplit aussi les fonctions de sélectionneur, a rejoint le club en Afrique du Sud où V.Club a fait match nul d'un but partout en amical avec la formation de Wits University. Le match retour de Kinshasa pourra être une simple formalité pour intégrer les seizièmes de finale de la C1 africaine, à moins d'une prestation désastreuse des Dauphins noirs devant leur public.

C'était en match aller du tour préliminaire de la 21e édition de la Ligue des champions d'Afrique. L'unique but de la partie a été inscrit à la 36e minute par Francisco Ondo. Le match retour est prévu dans une semaine au stade des Martyrs de Kinshasa. Pour cette rencontre, le onze de départ du coach Florent Ibenge s'est composé de Landu Makiese dans les perches, et dans le champ Junior Baumeto, Glody Ngonda, l'Equato-guinéen Francisco Ondo, Yanick Bangala, Nelson Munganga, le Malien Traore, le Swazi Shikisha, Taggy Etekiama Agiti, le Malien Sidibe Omar et le Camerounais Atouba Yazid.

