Gabon: Coupe de la Confédération - FC Renaissance du Congo tient en échec Akanda du Gabon

Il n'y a pas eu de but, le vendredi 10 février 2017 à Libreville, entre le FC Renaissance du Congo et le club gabonais du FC Akanda, en match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.

Le club orange de Kinshasa, fondé en 2014 à la suite d'une dissidence avec le Daring Club Motema Pembe, disputait son premier match de coupe d'Afrique. Et l'équipe tuteurée par le pasteur et évêque Pascal Mukuna a vraisemblablement réussi son baptême de feu, en réussissant à ramener un résultat nul d'un déplacement piège au Gabon.

Pour cette rencontre, le nouvel entraîneur ivoirien François Guei a titularisé Héritier Nke dans les perches, et dans le champ, Djuma Shabani alias Wadol, Christian Ngimbi Mampangu, Nzungu Mafuana Mazowa, Guy Mfingi Magema, Mukoko Tunumbe Serge, Muloko Ducapel Jésus, Asumani Many Rashidi, Robert Wilangi Bolikango et Rashidi Musinga. D'autres joueurs ont été sur le banc des remplaçants au coup d'envoi, notamment, Guy Serge Mukumi, Ruddy Yala, Kalindula, Nicolas Okito, Henri Wangana, Kalombo Diba alias Milimo et Chérif Adingabo Lotola. Le technicien ivoirien affichait déjà son optimisme avant de quitter Kinshasa.

«L'ambiance est bonne avec les joueurs. L'état d'esprit est de gagner ce premier match ou, à la limite, de faire match nul. Ça va être un morceau difficile parce qu'en football rien n'est prévu et il y a toujours des surprises. Il faut s'attendre à tout. Il faut au moins avoir un bon avantage ici à Libreville. Nous devons éviter d'encaisser les buts. On prie Dieu que la chance soit avec nous pour ce premier match », avait-il déclaré. Et Renaissance du Congo ramène un match nul. Le score étant de zéro but partout, l'on s'attend à une autre partie ouverte à Kinshasa dans une semaine. Mais le club orange sera devant son exceptionnel public et dans son fief, avec son destin en mains.