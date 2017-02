Congo-Brazzaville: Algérie-Congo - Les deux pays donnent une nouvelle impulsion à leur coopération

L'un des temps forts de la visite du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger en Algérie a été l'inauguration de la nouvelle chancellerie du Congo à Alger. Et c'est en présence de son homologue algérien que le ministre Jean-Claude Gakosso a coupé le ruban symbolique avant la visite du nouveau bâtiment, en compagnie de l'ambassadeur du Congo en Algérie, Jean-Pierre Louyebo.

La situation en Libye était également au centre des préoccupations des deux parties. A ce sujet, le chef de la diplomatie congolaise a apprécié l'expertise de l'Algérie. « Nous avons évoqué principalement le dossier libyen sur lequel l'Algérie joue un rôle central avec cet avantage de parler avec tout le monde. On a vu arriver ici en Algérie les représentants de toutes les tendances. C'est dire que l'expertise de l'Algérie nous est d'une plus grande utilité », a déclaré Jean-Claude Gakosso à l'issue de la rencontre. « J'avais besoin de ces informations pour les porter au président du Comité de haut niveau qui n'est autre que le président de la République du Congo », a-t-il souligné.

La prochaine visite du chef de l' Etat en Algérie a également figuré à l'ordre du jour de la séance de travail que le chef de la diplomatie congolaise a eue avec le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra. Les deux personnalités ont aussi passé en revue les volets de la coopération bilatérale, dont le développement des relations économiques et la tenue de la Grande commission mixte Congo-Algérie qui pourrait se tenir pendant le séjour annoncé du chef d'Etat congolais à Alger.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.