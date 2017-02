Congo-Brazzaville: Nzango moderne - L'Ufant organise un tournoi pour la journée internationale de la femme

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération et des Congolais de l'étranger,… Plus »

À la fin du tournoi, il y aura des prix que l'on remettra aux clubs qui se distingueront tout au long de la compétition ; et l'on parle de cadeaux-surprises. Et les deux premiers clubs du tournoi pourront traverser le fleuve afin de prendre part à un autre tournoi à Brazzaville, a-t-on laissé entendre.

L'article 4 qui concerne les droits spécifie que « les droits de participation sont fixés à 150 $ pour chaque club de Nzango... ». L'aspect moral n'est pas en reste, l'article 7 fait savoir : « Les équipes engagées doivent respecter les normes vestimentaires et ainsi préserver le respect et la dignité de la femme ».

Le comité d'organisation de ce tournoi devrait avoir, en ce début de semaine, une séance de travail avec les clubs qui doivent à cet effet acter et confirmer leur participation. Mais d'ores et déjà, le règlement du tournoi Ufant a été élaboré. Ainsi, l'article 2 par exemple stipule : « Il est prévu 16 clubs de Kinshasa. Toute équipe qui souhaiterait participer à ce tournoi doit se faire enregistrer, au plus tard, cinq jours avant le lancement du tournoi auprès du comité d'organisation et y déposer la liste et les photos de 18 athlètes, ainsi que son équipe technique ».

L'on apprend que seize clubs de Nzango de Kinshasa prendront part à ce tournoi qui se déroulera chaque week-end au terrain de l'Institut supérieur de commerce (ISC) dans la commune de Gombe. Le but de celui-ci, fait-on savoir, est de permettre aux paysannes et travailleuses de pratiquer le sport, suivant l'adage d'« un esprit sain dans un corps sain ».

