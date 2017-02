Ile Maurice: Une instance pour sensibiliser les Mauriciens à l'importance de la natation

«C'est inacceptable qu'une bonne partie de la population ne sache pas nager.» Le Premier ministre Pravind Jugnauth a annoncé ce lundi 13 février la mise en place d'un National Water Safety Council. C'était lors du lancement officiel du Holistic Education Programme (pour la natation scolaire), au complexe sportif de Beau-Bassin.

Calqué sur le modèle australien, il a pour objectif, non seulement de sensibiliser la population à la natation mais aussi d'éviter les accidents en mer, à la rivière et à la piscine. Selon le PM, les résultats de ce programme seront visibles dans cinq à dix ans. Il a affirmé que d'autres programmes visant le développement de l'enfant seront introduits à l'avenir.

Education équilibrée

Lors de son intervention, il a également plaidé en faveur d'une éducation équilibrée. Selon lui, il n'est pas possible pour l'enfant de se limiter à l'aspect académique ; l'enfant, dit-il, doit s'épanouir et développer ses talents. Et de faire référence, dans la foulée, à Jane Constance, symbole de réussite pour Maurice. «Elle brille sur le plan international. Elle poursuit ses études. Elle a montré son potentiel. Elle l'a développé. Elle a réussi».

Pravind Jugnauth note par ailleurs que les Mauriciens ont le sens de la débrouillardise. «C'est un peu dans notre culture. On est fonceur. On persévère. On ne recule pas. Potensiel li la. Si nou négliz sa bann talan la, bien souvan zot riské disparet».

La réforme, une «révolution»

Évoquant le Certificate of Primary Education, il dit être ravi que le gouvernement soit parvenu à y mettre un terme pour le remplacer par le PSAC. À ses yeux, la réforme de l'éducation est fondamentale, d'autant qu'elle offre «une opportunité pour tous les enfants de réussir». «C'est une révolution que le gouvernement amène pour revaloriser l'éducation.» Il estime qu'il faut valoriser dans le système éducatif des matières comme la musique, le théâtre, les arts plastiques et l'éducation physique.

Il souhaite également qu'à l'avenir des piscines soient construites dans des localités éloignées du littoral, et ce, pour permettre aux enfants et aux adultes de pratiquer la natation.