Ile Maurice: National Curriculum Framework - «Design» pour les filles, «Food and Nutrition» pour les garçons

Les élèves qui entreront en grade 7 en 2018, qu'il s'agisse de filles ou de garçons, pourront tous étudier le Design and Technology ainsi que les Fashion Studies et Food and Nutrition.

Sans distinction aucune... «Cette discrimination était la raison pour laquelle nous n'avons pas beaucoup de filles dans l'ingénierie ou l'architecture», fait remarquer Om Varma, directeur du Mauritius Institute of Education (MIE), au sujet d'une des mesures prises par le ministère de l'Éducation par rapport à la réforme éducative au secondaire. C'est ce lundi 13 février que ce ministère a donné le coup d'envoi du National Framework Curriculum du secondaire.

«Encore une fois, nous visons un développement complet de l'enfant. Nous avons été en consultations avec les parties prenantes de l'éducation pour élaborer ce programme», soutient Leela Devi Dookun-Luchoomun.

«Je comprends qu'il y ait des inquiétudes quant à la pression qui passe du Certificate of Primary Education (CPE) au National Certificate of Education (NCE) (NdlR, après le grade 9). Cependant, il faut comprendre que les collégiens en NCE seront plus mâtures et plus forts. En outre, après le NCE, ils auront le choix entre rester dans leur école, aller dans une académie, ou encore intégrer le préprofessionnel. Ils auront moins de pression», a affirmé la ministre de l'Éducation.

Stardardisation des manuels scolaires

Les manuels pour les grades 7 à 9 seront préparés par le MIE. Ils devraient, selon la ministre de l'Éducation, être dans les librairies dès fin 2017.

Tous les élèves iront au collège après le PSAC

Les élèves procéderont tous au grade 7 après le Primary School Achievement Certificate (PSAC). Cependant, dépendant de leurs résultats, ils auront la possibilité d'accéder à un cursus de trois ou quatre ans. «Les élèves ayant obtenu de moins bons résultats seront admis dans une classe spéciale et compléteront le cursus des grades 7 à 9 en quatre années. Pour éviter la stigmatisation, ces classes seront prises en charge par les mêmes enseignants», a affirmé Leela Devi Dookun-Luchoomun.

Elle a, par ailleurs, lancé un appel aux recteurs afin que ces derniers identifient les enseignants qui ont à la fois l'expérience et l'attitude adéquates pour mener à bien ces classes. Ces enseignants recevront, dès cette année, une formation spéciale pour le remedial teaching. Ces classes n'accueilleront pas plus de 20 élèves.

Une Teachers' Academy

Le ministère de l'Éducation mettra en place dans les mois qui viennent une Teachers' Academy. Celle-ci permettra aux enseignants de partager leur expérience et de se familiariser avec les bonnes pratiques à mettre en place. Des formations seront élaborées à l'intention des enseignants. «Il faut assurer le développement professionnel continu des enseignants», soutient la ministre de l'Éducation. Un National Quality Assurance Framework sera aussi créé pour le primaire et le secondaire.

Les activités extrascolaires en vedette

Performing Arts, Physical Education ou encore Life Skills... tels sont les non core subjects qui seront proposés à nos élèves du secondaire l'année prochaine.