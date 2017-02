L'Agence nationale des parcs nationaux(ANPN) a reçu un appui financier à travers le Programme d'appui à la gouvernance sectorielle(PAGOS) pour ses activités liées à la protection et valorisation de l'environnement du Gabon. C'est un programme engagé le 23 mai 2014 et instauré par l'Union européenne(UE) à hauteur de 660 millions de francs cfa.

Cinquante (50), c'est le nombre d'éditions complètes des plans de gestions des 13 parcs nationaux que l'Agence nationale des parcs nationaux(ANPN) du Gabon a pu imprimer, et ce, grâce au Programme d'appui à la gouvernance sectorielle(PAGOS) de l'Union européenne(UE).Ces documents ont été rédigés suite à la consultation de toutes les parties intéressés par la gestion des parcs. On y trouve, les acteurs locaux et internationaux de la protection de la nature, les scientifiques, les sociologues, les acteurs économiques exploitants les zones tampons des parcs nationaux. Aussi, trouve t- on les communautés présentes en zone tampon et périphérique des parcs nationaux.

Ces plans de gestions sont des documents qui permettent non seulement aux gestionnaires des parcs nationaux d'identifier les valeurs et menaces des aires protégées, mais aussi, définir des plans d'action budgétisés et planifiés. En outre, ces documents définissent les valeurs du parc national (écosystèmiques, spécifiques, naturelles, économiques, culturelles, éducatives) ; les menaces existantes ou potentielles pour les valeurs identifiées ; les conditions souhaitées pour les valeurs au terme de cinq ans de gestion.

Pour l'ANPN, ce sont des documents de références. Ils spécifient, selon l'Agence, les objectifs communs de tous les acteurs travaillant dans les aires protégées. Ils permettent, poursuit-elle, de mutualiser les efforts et de mener une politique de conservation efficace et structurée. Le plan de gestion est pour l'ANPN, un instrument technique de planification destiné à la fois aux autorités de gestion des Parcs nationaux ,aux bailleurs et porteurs de financements, aux partenaires technico-économiques, aux ONG, associations locales, opérateurs touristiques, à la Communauté nationale et internationale et au Gouvernement gabonais à travers ses ministères et agences d'exécution.

Signalons tout de même que le projet a été financé à hauteur de 660millions de francs Cfa pour une durée de 13mois. Pour sa mise en œuvre, il est prévu un montant d'un milliard de francs Cfa.